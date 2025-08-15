İSTANBUL’DA DEPREM TEHLİKESİ: NACI GÖRÜR’DEN KRİTİK UYARI

Ataşehir Belediyesi’nin deprem riskine dikkat çekmek amacıyla İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi’nde düzenlediği söyleşiye katılan deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul ve Marmara Bölgesi’ni bekleyen büyük tehlikeyi tüm detaylarıyla anlattı. Kuzey Anadolu Fayı’nın hem Türkiye hem de dünya için en aktif ve tehlikeli fay sistemlerinden biri olduğunu vurgulayan Görür, “Bu fay nerede kırılırsa bir sonraki deprem batısını hedef haline getirir. 1999’da Kocaeli’nde kırıldı, şimdi sırada İstanbul var. En az 7,2 büyüklüğünde deprem olma ihtimali son derece yüksek” ifadelerini kullandı.

Görür, tarihsel verilere göre Kuzey Anadolu Fayı’nın yaklaşık 250 yılda bir büyük deprem ürettiğini belirterek, “En son büyük deprem 1766’da oldu. Üzerine 250 yıl eklediğimizde 2016 yılına ulaşıyoruz. Yani Marmara’nın deprem üretme zamanı doldu. İstediğiniz kadar dua edin, bu mekanizmayı durduramazsınız. Deprem, doğanın değişmez yasalarıyla gerçekleşir” sözleriyle riskin ne kadar yakın olduğuna dikkat çekti.

Avrupa Yakası Yıkımın Merkezi Olabilir

Deprem uzmanı, olası büyük İstanbul depreminde en ağır hasarın Avrupa Yakası’nda yaşanacağını, bazı bölgelerde şiddetin 8 ila 9 arasında olabileceğini söyledi. Avrupa Yakası’nın zemin yapısının genç, suya doygun ve deprem dalgalarını büyüten özelliklere sahip olduğunu, özellikle deniz kenarındaki ilçelerde yıkım riskinin daha yüksek olduğunu vurguladı. Bu nedenle riskli bölgelerde acilen yapı stokunun yenilenmesi gerektiğini belirtti.

Prof. Dr. Görür, depremi durdurmanın mümkün olmadığını ancak can kaybının engellenebileceğini dile getirdi. Japonya ve California örneklerini veren Görür, “Bilime dayalı önlemler alınırsa yüksek şiddetli depremler bile can kaybına yol açmaz. Bizde ise uzun vadeli ve bilim temelli kentsel dönüşüm şart” dedi.

“Halk Talep Etmezse Hiçbir Şey Değişmez”

Depreme hazırlık sürecinde en büyük engelin siyasetin kutuplaştırıcı yapısı ve halkın yeterince talepkar olmaması olduğunu söyleyen Görür, “Biz talep etmezsek hiçbir şey değişmez. Oy gücümüz var, deprem dirençli kent sözü vermeyen siyasetçiye oy vermeyin” uyarısında bulundu. Belediyelere ise acilen eyleme geçme çağrısı yapan Görür, halk, altyapı, yapı stoku, ekosistem ve ekonomi koordinatörlerinden oluşacak altı kişilik kriz ekiplerinin sahada 7/24 çalışması gerektiğini söyledi.

Bireysel önlemlerin tek başına yeterli olmayacağını belirten Görür, “Hayat üçgeni, masa altı gibi önlemler önemlidir ama bir ülkeyi depremden koruyacak olan şey, uzun vadeli ve bilim temelli kentsel dönüşümdür” diyerek sözlerini tamamladı. “Deprem hayatın bir gerçeğidir, onu durduramazsınız. Ama bilim, akıl, sevgi ve dayanışmayla can kaybını sıfıra indirebilirsiniz. Bu, siyaset üstü bir beka meselesidir” ifadelerini kullandı.