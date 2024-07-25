Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

İstanbul’da cami imamını okla vuran saldırgan tutuklandı

İstanbul’da cami imamını okla vuran saldırgan tutuklandı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
3 views
25 Temmuz 2024 - 16:21

İstanbul’da, Bağcılar Merkez Mahallesi’ndeki bir camide imamlık yapan D.K’yi okla vurarak yaralayan şüpheli M.F.G. tutuklandı.

Cami imamını okla vuran saldırgan tutuklandı

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Bakırköy Adliyesi’ne sevk edildi.

istanbulda-cami-imamini-okla-vuran-saldirgan-tutuklandi-yenicag-2.jpg

Savcılıkta ifade verdikten sonra “kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye teşebbüs” suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlı, tutuklandı.

istanbulda-cami-imamini-okla-vuran-saldirgan-tutuklandi-yenicag-3.jpg

Ayrıca, olayda yaralanan imam D.K’nin hastanedeki tedavisi sürüyor.

istanbulda-cami-imamini-okla-vuran-saldirgan-tutuklandi-yenicag-4.jpg

NE OLMUŞTU:

Bağcılar Merkez Mahallesi’ndeki bir camide imamlık yapan D.K, dün caminin yakınlarında sağ omzundan okla vurularak yaralanmıştı.

istanbulda-cami-imamini-okla-vuran-saldirgan-tutuklandi-yenicag-5.jpg

Olayın ardından vatandaşlarca yakalanarak polis ekiplerine teslim edilen zanlı M.F.G. gözaltına alınırken yaralanan imam D.K. hastaneye kaldırılmıştı.

istanbulda-cami-imamini-okla-vuran-saldirgan-tutuklandi-yenicag-6.jpg

istanbulda-cami-imamini-okla-vuran-saldirgan-tutuklandi-yenicag-7.jpg

istanbulda-cami-imamini-okla-vuran-saldirgan-tutuklandi-yenicag-8.jpg

istanbulda-cami-imamini-okla-vuran-saldirgan-tutuklandi-yenicag-9.jpg

istanbulda-cami-imamini-okla-vuran-saldirgan-tutuklandi-yenicag-10.jpg

istanbulda-cami-imamini-okla-vuran-saldirgan-tutuklandi-yenicag-11.jpg

istanbulda-cami-imamini-okla-vuran-saldirgan-tutuklandi-yenicag-12.jpg

istanbulda-cami-imamini-okla-vuran-saldirgan-tutuklandi-yenicag-13.jpg

istanbulda-cami-imamini-okla-vuran-saldirgan-tutuklandi-yenicag-14.jpg

istanbulda-cami-imamini-okla-vuran-saldirgan-tutuklandi-yenicag-15.jpg

istanbulda-cami-imamini-okla-vuran-saldirgan-tutuklandi-yenicag-17.jpg

istanbulda-cami-imamini-okla-vuran-saldirgan-tutuklandi-yenicag-18.jpg

istanbulda-cami-imamini-okla-vuran-saldirgan-tutuklandi-yenicag-19.jpg

istanbulda-cami-imamini-okla-vuran-saldirgan-tutuklandi-yenicag-20.jpg

istanbulda-cami-imamini-okla-vuran-saldirgan-tutuklandi-yenicag-21.jpg

istanbulda-cami-imamini-okla-vuran-saldirgan-tutuklandi-yenicag-22.jpg

istanbulda-cami-imamini-okla-vuran-saldirgan-tutuklandi-yenicag-24.jpg

istanbulda-cami-imamini-okla-vuran-saldirgan-tutuklandi-yenicag-25.jpg

istanbulda-cami-imamini-okla-vuran-saldirgan-tutuklandi-yenicag-26.jpg

istanbulda-cami-imamini-okla-vuran-saldirgan-tutuklandi-yenicag-27.jpg

istanbulda-cami-imamini-okla-vuran-saldirgan-tutuklandi-yenicag-29.jpg

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !