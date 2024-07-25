İstanbul’da cami imamını okla vuran saldırgan tutuklandı

İstanbul’da, Bağcılar Merkez Mahallesi’ndeki bir camide imamlık yapan D.K’yi okla vurarak yaralayan şüpheli M.F.G. tutuklandı.
Cami imamını okla vuran saldırgan tutuklandı
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Bakırköy Adliyesi’ne sevk edildi.
Savcılıkta ifade verdikten sonra “kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye teşebbüs” suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlı, tutuklandı.
Ayrıca, olayda yaralanan imam D.K’nin hastanedeki tedavisi sürüyor.
NE OLMUŞTU:
Bağcılar Merkez Mahallesi’ndeki bir camide imamlık yapan D.K, dün caminin yakınlarında sağ omzundan okla vurularak yaralanmıştı.
Olayın ardından vatandaşlarca yakalanarak polis ekiplerine teslim edilen zanlı M.F.G. gözaltına alınırken yaralanan imam D.K. hastaneye kaldırılmıştı.