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AK Parti’de ‘Cumhurbaşkanı danışmanı’ krizi! ‘Yerini beğenmiyorsa çeksin gitsin!..’

AK Parti’de ‘Cumhurbaşkanı danışmanı’ krizi! ‘Yerini beğenmiyorsa çeksin gitsin!..’
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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21 Mayıs 2024 - 11:14

AK Parti’de ‘Cumhurbaşkanı danışmanı’ krizi ortaya çıktı. Özellikle son günlerde yaşanan bir olayın, sayıları 45 civarında olan danışmanları yeniden hedef yaptığı ileri sürüldü.

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