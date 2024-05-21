AK Parti’de ‘Cumhurbaşkanı danışmanı’ krizi! ‘Yerini beğenmiyorsa çeksin gitsin!..’

AK Parti’de ‘Cumhurbaşkanı danışmanı’ krizi ortaya çıktı. Özellikle son günlerde yaşanan bir olayın, sayıları 45 civarında olan danışmanları yeniden hedef yaptığı ileri sürüldü.
Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, AK Parti içerisinde Cumhurbaşkanı danışmanlarının tasarruf önlemleri dışında kalmasına tepkilerin olduğunu aktardı. Babacan’ın aktardığına göre, partinin meclis grubu, genel merkez politikalarına aykırı açıklama yapanların ayıklanması gerektiğini belirtti.
“DURUM HİÇ İÇ AÇICI DEĞİL…”
AK Parti’de 31 Mart seçimlerinin ardından “Nerede hata yaptık” tartışmaları sürerken kamp öncesi iç sorunlar gündeme geldi. Gazeteci Nuray Babacan AKP’deki tartışmaları şöyle aktardı:
“Parti yönetiminin yaptırdığı anketin ardından SETA’ya, tüm adayları, milletvekillerini ve il yönetimlerini kapsayan farklı bir çalışmanın talimatı verildi. Partinin düşünce kulübü olarak çalışan SETA, Türkiye genelinde tüm AKP yöneticilerini arayarak, il düzeyinde ve Türkiye genelinde yapılan yanlışların raporunu kampa sunacak. Bu iki çalışmaya, bir de grup yönetiminin milletvekilleriyle yaptıkları sohbet toplantıları dahil oldu. Ortaya çıkan şikayetler ve sorunlar, durumun hiç de iç açıcı olmadığı gösterdi.”
Babacan, cumhurbaşkanı danışmanlarına tepkilerin olduğunu belirterek, “Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın tasarruf önlemlerinin dışında kalmasının yanı sıra hiçbir üretimi olmadığı öne sürülen danışmanlarının sayısının azaltılması, saraydaki kurulların işlevinin tartışılması gerektiğini düşünen çok kişi var. Partinin meclis grubu ve genel merkez politikalarına aykırı açıklamalar yapan, hatta zaman zaman tartışmaya giren isimlerin ayıklanması isteniyor” dedi.
“Özellikle son günlerde yaşanan bir olay, sayıları 45 civarında olan danışmanları yeniden hedef yaptı” diyen Babacan, şöyle devam etti:
“Hepsinin kartvizitinde ‘Cumhurbaşkanı Danışmanı’ yazan ve sanki ‘tek ve yeganeymiş’ gibi muamele görmeyi isteyen bu danışman ordusundan biri, protokol krizine imza atmış. Bir kadın danışman, bir ilde katıldığı toplantıda, valinin yanına giderek, ‘Benim yerim sizin yanınız olmalıydı. Ben cumhurbaşkanlığını temsil ediyorum’ diye oturtulduğu yere itiraz edip, valiyle tartışmış. Vali, bu konuyu cumhurbaşkanlığına taşıdığında kendisine ‘Boş verin yerini beğenmiyorsa çeksin gitsin’ yanıtını almış…”