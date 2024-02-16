İstanbul’da akıllara durgunluk verecek olay! İki sevgili kavga etti, denize atlayıp can verdiler!

İstanbul Sarıyer’de sevgilisiyle tartıştığı öne sürülen 23 yaşındaki Aleyna Sarıkaya Emirgan iskelesinden denize atladı. Sarıkaya’yı kurtarmak isteyen sevgilisi Ramazan Kaya da denize atladı. Dalgalara kapılan çift sahil güvenlik ekipleri ve deniz polisi tarafından denizden çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan sevgililer yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Tartıştılar, ilk genç kız atladı

Aleyna Sarıkaya (23) ve sevgilisi Ramazan Kaya (24) yanlarındaki iki arkadaşıyla beraber dün sabaha karşı Emirgan İskelesi önüne geldi. İddiaya göre bir süre otomobilde oturan Sarıkaya ve Kaya arasında tartışma çıktı.

Bir anda otomobilden inen Aleyna Sarıkaya koşarak denize atladı. Sevgilisinin çırpındığını gören Ramazan Kaya da onu kurtarmak için denize girdi.

Denizden çıkmayı başaramayan sevgilileri arkadaşları da kurtaramayınca ekiplere haber verildi. İhbar üzerine olay yerine sahil güvenlik ekipleri ve deniz polisi geldi.