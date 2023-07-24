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Ebru Polat’ın çıplak fotoğrafına gelen teklif dudak uçuklattı! ‘Seksi miyim yahu o kadar?..’

Ebru Polat’ın çıplak fotoğrafına gelen teklif dudak uçuklattı! ‘Seksi miyim yahu o kadar?..’
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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24 Temmuz 2023 - 15:04

Şarkıcı Ebru Polat, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan bir isim. Polat, hayranlarıyla soru cevap yaptığı sırada, çıplak fotoğrafları için gelen teklifi söyleyerek dudak uçuklattı.

Ebru Polat’ın çıplak fotoğrafına gelen teklif dudak uçuklattı! ‘Seksi miyim yahu o kadar?..’ - Sayfa 1

Şarkıcı Ebru Polat, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan bir isim….

Ebru Polat’ın çıplak fotoğrafına gelen teklif dudak uçuklattı! ‘Seksi miyim yahu o kadar?..’ - Sayfa 2

Polat, hayranlarıyla soru cevap yaptığı sırada, çıplak fotoğrafları için gelen teklifi söyleyerek dudak uçuklattı.

Ebru Polat’ın çıplak fotoğrafına gelen teklif dudak uçuklattı! ‘Seksi miyim yahu o kadar?..’ - Sayfa 3

Sosyal medya hesabından paylaştığı iddialı fotoğraflarla gündemden düşmeyen şarkıcı Ebru Polat, son olarak kalça estetiği yaptırmasıyla gündeme gelmişti.

Ebru Polat’ın çıplak fotoğrafına gelen teklif dudak uçuklattı! ‘Seksi miyim yahu o kadar?..’ - Sayfa 4

Estetiklerini daha orantılı olsun diye yaptırdığını söyleyen Polat, takipçileriyle soru-cevap etkinliği yaptı.

Ebru Polat’ın çıplak fotoğrafına gelen teklif dudak uçuklattı! ‘Seksi miyim yahu o kadar?..’ - Sayfa 5

Ebru Polat, bir takipçisine verdiği yanıtla hayrete düşürdü:

Ebru Polat’ın çıplak fotoğrafına gelen teklif dudak uçuklattı! ‘Seksi miyim yahu o kadar?..’ - Sayfa 6

“Seksi miyim yahu o kadar!”

Ebru Polat’ın çıplak fotoğrafına gelen teklif dudak uçuklattı! ‘Seksi miyim yahu o kadar?..’ - Sayfa 7

“Seksi olmak matah bir şey değil derdim eskiden ta ki çok ünlü bir site nü fotoğraflarıma 500 bin dolar teklif edene kadar.”

Ebru Polat’ın çıplak fotoğrafına gelen teklif dudak uçuklattı! ‘Seksi miyim yahu o kadar?..’ - Sayfa 8

“Kabul etsem mi acaba?”

Ebru Polat’ın çıplak fotoğrafına gelen teklif dudak uçuklattı! ‘Seksi miyim yahu o kadar?..’ - Sayfa 9
Ebru Polat’ın çıplak fotoğrafına gelen teklif dudak uçuklattı! ‘Seksi miyim yahu o kadar?..’ - Sayfa 10
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