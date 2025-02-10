İstanbul’a Kar Uyarısı: Yeni Haftada Soğuk Hava ve Buzlanma Riskine Dikkat!

İstanbul’da soğuk hava etkisi sürerken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM tarafından yapılan son uyarılara göre, yeni haftada karla karışık yağmur ve buzlanma riski devam edecek. Rüzgarın da etkisiyle hissedilen sıcaklıklar daha da düşecek. İstanbul ve çevresinde yaşayanların, olumsuz hava koşullarına karşı hazırlıklı olmaları gerektiği belirtiliyor.

İstanbul’da Hava Durumu Nasıl Olacak?

Meteorolojik tahminlere göre, İstanbul’da pazartesi ve salı günleri karla karışık yağmur bekleniyor. AKOM, bu günlerde kar yağışının yanı sıra buzlanma ve don olaylarına karşı da uyarılarda bulundu. Ayrıca rüzgarın etkisiyle, hava sıcaklıklarının hissedilen değerinin daha da düşmesi bekleniyor. Bu nedenle, İstanbul halkının bu iki gün boyunca dışarıda dikkatli olmaları, özellikle araç kullananların ise yol koşullarını göz önünde bulundurmaları tavsiye ediliyor.

Soğuk Hava ve Fırtına Uyarısı!

Türkiye’nin genelinde, özellikle kuzey ve doğu kesimlerinde, 4 Şubat’tan itibaren hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor. İstanbul’da da bu etki görülecek. Rüzgar nedeniyle hissedilen sıcaklıkların daha da düşeceği, kış şartlarının kendini iyice hissettireceği ifade ediliyor.

Meteoroloji’nin yaptığı açıklamaya göre, fırtına uyarıları da dikkat çekiyor. Kuzey Ege’de rüzgarın güneyden başlayarak, akşam saatlerinde kuzeydoğu yönlerden 50-75 km/saat hızla eseceği tahmin ediliyor. İstanbul’un yanı sıra, bu fırtınanın özellikle Marmara bölgesinde etkili olması bekleniyor.

Buzlanma ve Çığ Tehlikesine Dikkat!

AKOM, İstanbul’un dışında, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinin yüksek kesimlerinde çığ tehlikesine dikkat çekti. Ayrıca yurdun iç ve doğu bölgelerinde meydana gelebilecek buzlanma ve don olaylarının ciddi riskler oluşturabileceği bildirildi. Uzmanlar, bu bölgelerde yaşayanların olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olmalarını, özellikle yola çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmelerini öneriyor.

Kaynak:https://www.ensonhaber.com/