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TÜİK açıkladı: Türkiye’nin “mutluluk kaynağı” belli oldu! Nüfusun %70’i aynı cevabı veriyor…

TÜİK açıkladı: Türkiye’nin “mutluluk kaynağı” belli oldu! Nüfusun %70’i aynı cevabı veriyor…
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
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15 Mayıs 2024 - 16:47

Türkiye İstatistik Kurumunun “İstatistiklerle Aile 2023” bülteni yayımlandı. Hane halkı sayısından yaşam memnuniyetine dair birçok verinin yayınlandığı bu istatistiklerde, ülkemiz hakkında oldukça ilginç veriler elde edildi. İşte o araştırma ve sonuçları…

TÜİK açıkladı: Türkiye'nin "mutluluk kaynağı" belli oldu! Nüfusun %70'i aynı cevabı veriyor... - Sayfa 1

Türkiye’de ortalama hane halkı büyüklüğü geçen yıl 3,14 kişiye geriledi. Ortalama hane halkı büyüklüğünün en yüksek olduğu il 4,86 kişiyle Şırnak olarak kayıtlara geçti.

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TÜİK açıkladı: Türkiye'nin "mutluluk kaynağı" belli oldu! Nüfusun %70'i aynı cevabı veriyor... - Sayfa 2

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, Türkiye’de 2008’de 4 kişi olan ortalama hane halkı büyüklüğü azalış gösterdi ve 2023’te 3,14 kişiye düştü.

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TÜİK açıkladı: Türkiye'nin "mutluluk kaynağı" belli oldu! Nüfusun %70'i aynı cevabı veriyor... - Sayfa 3

İllere göre incelendiğinde, 2023’te ortalama hane halkı büyüklüğü en yüksek il 4,86 kişiyle Şırnak oldu. Bu ili, 4,67 kişiyle Şanlıurfa ve 4,61 kişiyle Batman izledi.

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TÜİK açıkladı: Türkiye'nin "mutluluk kaynağı" belli oldu! Nüfusun %70'i aynı cevabı veriyor... - Sayfa 4

Ortalama hane halkı büyüklüğünün en düşük olduğu iller ise 2,54 kişiyle Çanakkale olarak hesaplandı. Bu illeri, 2,6 kişiyle Giresun ve 2,61 kişiyle Balıkesir takip etti.

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TÜİK açıkladı: Türkiye'nin "mutluluk kaynağı" belli oldu! Nüfusun %70'i aynı cevabı veriyor... - Sayfa 5

ADNKS sonuçlarına göre, 2015’te yüzde 14,4 olan yalnız yaşayan fertlerden oluşan tek kişilik hane halklarının oranının 2023’te yüzde 19,7’ye yükseldiği görüldü.

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TÜİK açıkladı: Türkiye'nin "mutluluk kaynağı" belli oldu! Nüfusun %70'i aynı cevabı veriyor... - Sayfa 6

Tek çekirdek aileden oluşan hane halklarının oranı, 2015’te yüzde 66,9 iken 2023’te yüzde 63,8’e geriledi. Diğer yandan, geniş aile olarak tanımlanan ve en az bir çekirdek aile ve diğer kişilerden oluşan hane halklarının oranı aynı dönemde yüzde 16,5’ten yüzde 13,2’ye düştü.

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TÜİK açıkladı: Türkiye'nin "mutluluk kaynağı" belli oldu! Nüfusun %70'i aynı cevabı veriyor... - Sayfa 7

Çekirdek aile bulunmayan birden fazla kişiden oluşan hane halklarının oranı 2015’te yüzde 2,2 iken, 2023’de yüzde 3,3’e yükseldi.

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TÜİK açıkladı: Türkiye'nin "mutluluk kaynağı" belli oldu! Nüfusun %70'i aynı cevabı veriyor... - Sayfa 8

EN YÜKSEK TEK KİŞİLİK HANE HALKI ORANI GÜMÜŞHANE’DE

İllere göre hane halkı tipleri incelendiğinde, geçen yıl tek kişilik hane halklarının oranının en yüksek olduğu il yüzde 30,4 ile Gümüşhane oldu. Bu ili yüzde 29,2 ile Tunceli ve yüzde 29 ile Giresun izledi.

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TÜİK açıkladı: Türkiye'nin "mutluluk kaynağı" belli oldu! Nüfusun %70'i aynı cevabı veriyor... - Sayfa 9

Tek kişilik hane halklarının oranının en düşük olduğu il ise yüzde 11,1 ile Batman olarak kayıtlara geçti. Bu ili yüzde 11,8 ile Van ve yüzde 11,9 ile Diyarbakır takip etti.

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TÜİK açıkladı: Türkiye'nin "mutluluk kaynağı" belli oldu! Nüfusun %70'i aynı cevabı veriyor... - Sayfa 10

Aynı dönemde tek çekirdek aileden oluşan hane halklarının oranının en yüksek olduğu il yüzde 72,2 ile Gaziantep oldu. Bu ilin ardından yüzde 71,7 ile Diyarbakır ve yüzde 71,6 ile Şanlıurfa geldi. Tek çekirdek aileden oluşan hane halklarının oranının en düşük çıktığı il ise yüzde 50,8 ile Gümüşhane oldu. Bu ili yüzde 50,9 ile Tunceli ve yüzde 54,1 ile Artvin izledi.

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TÜİK açıkladı: Türkiye'nin "mutluluk kaynağı" belli oldu! Nüfusun %70'i aynı cevabı veriyor... - Sayfa 11

HANE HALKLARININ YÜZDE 10,6’SI TEK EBEVEYN VE ÇOCUKLU

Türkiye’de 2023’te toplam hane halklarının yüzde 10,6’sını tek ebeveyn ve çocuklardan oluşan hane halkları oluşturdu. Toplam hane halklarının yüzde 2,4’ünü baba ve çocuklar, yüzde 8,2’sini ise anne ve çocukların bulunduğu hane halklarının oluşturduğu belirlendi.

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TÜİK açıkladı: Türkiye'nin "mutluluk kaynağı" belli oldu! Nüfusun %70'i aynı cevabı veriyor... - Sayfa 12

Tek ebeveyn ve çocuklardan oluşan hane halklarının oranının en yüksek olduğu il, geçen yıl yüzde 13,2 ile Elazığ olarak kayıtlara geçti. Bu ili, yüzde 12,9 ile Bingöl ve yüzde 12,7 ile Adana izledi. Bu oranın en düşük olduğu iller ise yüzde 7,4 ile Ardahan, yüzde 8 ile Kars ve yüzde 8,1 ile Yozgat olarak tespit edildi.

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TÜİK açıkladı: Türkiye'nin "mutluluk kaynağı" belli oldu! Nüfusun %70'i aynı cevabı veriyor... - Sayfa 13

Toplam hane halkları içinde anne ve çocuklardan oluşan hane halklarının oranının en yüksek olduğu iller, yüzde 10,3 Elazığ, 10,2 Bingöl, yüzde 9,9 ile Adana, bu oranın en düşük olduğu iller ise yüzde 5,2 ile Ardahan, yüzde 6 ile Yozgat ve Kars oldu.

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TÜİK açıkladı: Türkiye'nin "mutluluk kaynağı" belli oldu! Nüfusun %70'i aynı cevabı veriyor... - Sayfa 14

Baba ve çocuklardan oluşan hane halklarının oranının en yüksek olduğu iller ise yüzde 3,6 ile Kilis ve Malatya, yüzde 3,2 ile Hatay olurken, bu oranın en düşük olduğu iller yüzde 1,8 ile Nevşehir, yüzde 1,9 ile Tokat ve Sinop olarak belirlendi.

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TÜİK açıkladı: Türkiye'nin "mutluluk kaynağı" belli oldu! Nüfusun %70'i aynı cevabı veriyor... - Sayfa 15

GENİŞ AİLELER EN ÇOK HAKKARİ’DE

Geniş aileden oluşan hane halklarının oranının en yüksek olduğu il, 2023’te yüzde 20,2 ile Hakkari oldu. Hakkari’yi yüzde 18,9 ile Batman, yüzde 17,5 ile Bartın izledi. Bu oranın en düşük olduğu il ise yüzde 9,1 ile Eskişehir oldu. Bu ili yüzde 9,9 ile Çanakkale ve yüzde 10 Ankara takip etti.

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TÜİK açıkladı: Türkiye'nin "mutluluk kaynağı" belli oldu! Nüfusun %70'i aynı cevabı veriyor... - Sayfa 16

Türkiye’de kendilerini en fazla ailelerinin mutlu ettiğini belirten bireylerin oranı geçen yıl yüzde 69,9 olarak belirlendi.

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TÜİK açıkladı: Türkiye'nin "mutluluk kaynağı" belli oldu! Nüfusun %70'i aynı cevabı veriyor... - Sayfa 17

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, 2023’te toplam resmi evlilikler içinde, son evliliğinde birinci dereceden kuzenleriyle akraba evliliği yapmış 16 ve üzeri yaştaki bireylerin oranı yüzde 8,2 oldu. Akraba evlilikleri akrabalık türüne göre incelendiğinde, akraba evliliği yapmış bireylerin yüzde 46,5’inin hala/dayı çocukları ile yüzde 27,2’sinin amca çocukları ile ve yüzde 26,3’ünün ise teyze çocukları ile evli olduğu görüldü.

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TÜİK açıkladı: Türkiye'nin "mutluluk kaynağı" belli oldu! Nüfusun %70'i aynı cevabı veriyor... - Sayfa 18

2010’da gerçekleşen resmi evlenmelerin yüzde 5,9’unu akraba evliliği oluştururken, bu oran sürekli düşüş göstererek 2018’de yüzde 4,3’e, 2023’te yüzde 3,2’ye geriledi.

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TÜİK açıkladı: Türkiye'nin "mutluluk kaynağı" belli oldu! Nüfusun %70'i aynı cevabı veriyor... - Sayfa 19

Geçen yıl toplam evli bireyler içinde son evliliğinde akraba evliliği yapmış 16 ve üzeri yaştaki bireylerin oranının en fazla olduğu il yüzde 20,1 ile Mardin oldu. Bu ili yüzde 18,7 ile Şanlıurfa, yüzde 16,8 ile Diyarbakır izledi. Bu oranının en az olduğu iller ise yüzde 1,1 ile Edirne, yüzde 1,5 ile Kırklareli ve yüzde 2 ile Çanakkale olarak kayıtlara geçti.

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TÜİK açıkladı: Türkiye'nin "mutluluk kaynağı" belli oldu! Nüfusun %70'i aynı cevabı veriyor... - Sayfa 20

Akraba evliliği oranının 2023’te en yüksek olduğu ilin yüzde 17,7 ile Şanlıurfa olduğu gözlendi. Bu ili, yüzde 12,4 ile Siirt ve yüzde 12,3 ile Muş izledi. Akraba evliliği oranının en düşük olduğu iller yüzde 0,5 ile Edirne, 0,6 ile Kırklareli ve Bartın olarak sıralandı.

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TÜİK açıkladı: Türkiye'nin "mutluluk kaynağı" belli oldu! Nüfusun %70'i aynı cevabı veriyor... - Sayfa 21

ÇOCUKLARIN VELAYETİ ÇOĞUNLUKLA ANNEYE VERİLDİ

Yaşam Memnuniyeti Araştırması 2023 sonuçlarına göre, kendilerini en çok ailelerinin mutlu ettiğini belirtenlerin oranı yüzde 69,9 oldu. Bireylerin mutluluk kaynağı olan kişiler sıralamasında bunu yüzde 15 ile çocuklar, yüzde 5,4 ile kendisi, yüzde 3,8 ile eş, yüzde 2,9 ile anne/baba ve yüzde 1,8 ile torunlar takip etti.

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TÜİK açıkladı: Türkiye'nin "mutluluk kaynağı" belli oldu! Nüfusun %70'i aynı cevabı veriyor... - Sayfa 22

ADNKS sonuçlarına göre, geçen yıl Türkiye’de 22 milyon 206 bin 34 çocuk içinde hem annesi hem babası vefat etmiş çocuk sayısının 5 bin 461, babası vefat etmiş çocuk sayısının 263 bin 757, annesi vefat etmiş çocuk sayısının ise 82 bin 291 olduğu görüldü.

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TÜİK açıkladı: Türkiye'nin "mutluluk kaynağı" belli oldu! Nüfusun %70'i aynı cevabı veriyor... - Sayfa 23

Cinsiyete göre incelendiğinde, hem annesi hem babası vefat etmiş erkek çocuk sayısının 2 bin 848, kız çocuk sayısının 2 bin 613, babası vefat etmiş erkek çocuk sayısının 134 bin 881, kız çocuk sayısının 128 bin 876, annesi vefat etmiş erkek çocuk sayısının 41 bin 847, kız çocuk sayısının 40 bin 444 olduğu kayıtlara girdi.

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TÜİK açıkladı: Türkiye'nin "mutluluk kaynağı" belli oldu! Nüfusun %70'i aynı cevabı veriyor... - Sayfa 24

Boşanma istatistiklerine göre, kesinleşen boşanma davalarıyla geçen yıl 171 bin 881 çift boşandı, 171 bin 213 çocuk velayete verildi.

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TÜİK açıkladı: Türkiye'nin "mutluluk kaynağı" belli oldu! Nüfusun %70'i aynı cevabı veriyor... - Sayfa 25

Boşanma davaları sonucu çocukların velayetinin çoğunlukla anneye verildiği görüldü. Velayetlerin yüzde 74,9’unu anne, yüzde 25,1’ini baba aldı.

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TÜİK açıkladı: Türkiye'nin "mutluluk kaynağı" belli oldu! Nüfusun %70'i aynı cevabı veriyor... - Sayfa 26

Hanehalkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçlarına göre, evden internete erişim imkanına sahip olan hanelerin oranı 2004’te yüzde 7 iken 2023’te yüzde 95,5 oldu. Diğer yandan, hanelerde dizüstü, tablet, netbook gibi taşınabilir bilgisayar bulunma oranı yüzde 0,9’dan yüzde 45,2’ye, cep telefonu/akıllı telefon bulunma oranı yüzde 53,7’den yüzde 99,7’ye yükseldi.

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