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Tuba Büyüküstün’den Murat Boz sorusuna yanıt

Tuba Büyüküstün’den Murat Boz sorusuna yanıt
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11 Kasım 2021 - 11:38

Tuba Büyüküstün’den Murat Boz sorusuna yanıt

ÜNLÜ oyuncu Tuba Büyüküstün, önceki gün Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında Atlas Sineması’nda düzenlenen “Oyuncu Bakış Açısıyla Toplumsal Olayların Sinemaya Etkisi” konulu söyleşiye katıldı.

Büyüküstün, oyuncu ve yönetmen arasındaki ilişkiyi bir dansa benzetti:

“Yönetmenle ayrıştığın yerler varsa karşınızdakini ikna etmeniz gerekiyor. Bu bir süre sonra dansa dönüşüyor. Çok iyi giderse bir tango, doğru yönlendirilmezse güzel bir meydan savaşına dönüşüyor.”

Oyuncu, “Kıskandığınız projeler oldu mu?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Çok kıskandığım yapılmış karakterler var. Ben oyuncuyum, açgözlüyüm.”

Büyüküstün, “Dijitalin sizin mesleğinize etkisi ne oldu?” sorusuna “Teknoloji özürlü, analog bir insanım. Bunu gurur duyarak söylemiyorum” cevabını verdi.

Oyuncu, Murat Boz’la çıkan aşk haberleriyle ilgiliyse şu açıklamayı yaptı:

“Hakkımızda çok dedikodu çıktı. Siz bizden daha iyi biliyorsunuz.”

 

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