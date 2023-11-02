MasterChef Alican’ın hastalığı sevenlerini yıktı

TV8 ekranlarının fenomen yemek programı MasterChef All Star, her bölümüyle ilgiyle takip edilmeye devam ediyor.
Programda finale yaklaştıkça heyecan doruğa ulaşıyor.
MasterChef All Star’da sevilen yarışmacılardan biri olan Alican Sabunsoy’un hastalığını açıklaması dikkat çekti.
Alican Sabunsoy, takım seçmeleri sırasında dinlenmeye çekilmiş ve Herediter anjioödem olduğunu söylemişti
Kalıtsal bir hastalık olan herediter anjioödem ile mücadele ettiğini söyleyen Sabunsoy, yaşadığı problemlerden bahsederken hüzünlendi.
“Odaklanamıyorum, ne yapacağımı karıştırıyorum şaşırıyorum. Bebeklikten beri var. Atak anında vurulabileceğim iğneler vermeye başladılar bana.
Ayda 8 tane iğne veriyorlar. Ben çok fazla doktora gittim. Bana bırakmamı söylüyorlar mesleğimi. Çok stresli ve ataklar sürekli tekrarlıyor. Bir yaştan sonra da bırakamıyorsunuz” diyen Alican’ın hayranları yıkıldı.
HEREDİTER ANJİOÖDEM NEDİR?
Herediter anjioödem, ürtiker (kurdeşen) olmadan, asimetrik deri altı veya mukoza altı ödem yani şişlik ataklarıyla karakterize kalıtsal bir hastalıktır.
Yüzde ve solunum yollarında şişme yanı sıra karın kramplarına neden olur. Özellikle eller, ayaklar baş, boyun, göz kapakları, dudaklar, dil ve genital organlarda görülür ve aynı zamanda sindirim sisteminde de görülebilir.