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MasterChef Alican’ın hastalığı sevenlerini yıktı

MasterChef Alican’ın hastalığı sevenlerini yıktı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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02 Kasım 2023 - 10:47
MasterChef All Star’da sevilen yarışmacı Alican Sabunsoy’un hastalığını açıklaması sevenlerini yıktı.

MasterChef Alican'ın hastalığı sevenlerini yıktı - Sayfa 1

TV8 ekranlarının fenomen yemek programı MasterChef All Star, her bölümüyle ilgiyle takip edilmeye devam ediyor.

MasterChef Alican'ın hastalığı sevenlerini yıktı - Sayfa 2

Programda finale yaklaştıkça heyecan doruğa ulaşıyor.

MasterChef Alican'ın hastalığı sevenlerini yıktı - Sayfa 3

MasterChef All Star’da sevilen yarışmacılardan biri olan Alican Sabunsoy’un hastalığını açıklaması dikkat çekti.

MasterChef Alican'ın hastalığı sevenlerini yıktı - Sayfa 4

Alican Sabunsoy, takım seçmeleri sırasında dinlenmeye çekilmiş ve Herediter anjioödem olduğunu söylemişti

MasterChef Alican'ın hastalığı sevenlerini yıktı - Sayfa 5

Kalıtsal bir hastalık olan herediter anjioödem ile mücadele ettiğini söyleyen Sabunsoy, yaşadığı problemlerden bahsederken hüzünlendi.

MasterChef Alican'ın hastalığı sevenlerini yıktı - Sayfa 6

“Odaklanamıyorum, ne yapacağımı karıştırıyorum şaşırıyorum. Bebeklikten beri var. Atak anında vurulabileceğim iğneler vermeye başladılar bana.

MasterChef Alican'ın hastalığı sevenlerini yıktı - Sayfa 7

Ayda 8 tane iğne veriyorlar. Ben çok fazla doktora gittim. Bana bırakmamı söylüyorlar mesleğimi. Çok stresli ve ataklar sürekli tekrarlıyor. Bir yaştan sonra da bırakamıyorsunuz” diyen Alican’ın hayranları yıkıldı.

MasterChef Alican'ın hastalığı sevenlerini yıktı - Sayfa 8

HEREDİTER ANJİOÖDEM NEDİR?
Herediter anjioödem, ürtiker (kurdeşen) olmadan, asimetrik deri altı veya mukoza altı ödem yani şişlik ataklarıyla karakterize kalıtsal bir hastalıktır.

MasterChef Alican'ın hastalığı sevenlerini yıktı - Sayfa 9

Yüzde ve solunum yollarında şişme yanı sıra karın kramplarına neden olur. Özellikle eller, ayaklar baş, boyun, göz kapakları, dudaklar, dil ve genital organlarda görülür ve aynı zamanda sindirim sisteminde de görülebilir.

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