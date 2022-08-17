Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

İstanbul ‘olası depreme’ hazır mı? 91 bin binada ağır hasar bekleniyor!

İstanbul ‘olası depreme’ hazır mı? 91 bin binada ağır hasar bekleniyor!
0 views
17 Ağustos 2022 - 17:17
17 Ağustos deprem felaketinin ardından, deprem yönetmeliği ve kentsel dönüşüm gibi pek çok uygulama getirildi. Ancak uzmanlar İstanbul’u 7’den büyük bir depremin beklediğini vurguluyor. Peki, 23 yılın ardından depreme ne kadar hazırız?

NTV’de yer alan habere göre; Sadece 45 saniye sürdü, 18 binden fazla kişi yaşamını yitirdi. 7,4 büyüklüğündeki 17 Ağustos 1999 depremi Türkiye’nin yakın tarihte yaşadığı en büyük felaketti.

17 milyonu aşan nüfusuyla İstanbul en riskli şehirlerden biri. Uzmanlar 7’den büyük deprem bekliyor. Üstelik istatistiklere göre bu depremin olma ihtimali her geçen gün artıyor

Olası İstanbul depremi hakkında açıklamalarda bulunan Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Okan Tüysüz, “Her 250 yılda bir deprem oluyor. Süre doldu belki bugün, belki yarın, belki 50 yıl sonra ama olacağı kesin” dedi.

“91 BİN BİNA AĞIR HASAR ALABİLİR”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi hasar tahmin çalışması yaptı. Araştırmaya göre 7,5 büyüklüğündeki bir depremde 91 bin bina ağır veya çok ağır hasar alacak. Daha önceki senaryoda 48 bin binanın ağır hasar göreceği öngörülüyordu. Bina taraması sonucunda rakam neredeyse ikiye katlandı.

Depremde büyük bir can kaybı ve konaklama sorunu olacağının altını çizen Prof. Dr. Tüysüz, “Her evde bir can kaybı bile olsa bu çok önemli bir can kaybına, aynı zamanda da çok ciddi bir konaklama sorununa yol açacak. 10’ar kişi yaşadığını varsayarsanız, 1 milyon kişinin depremde evsiz kalması anlamına geliyor” dedi.

“500 BİN BİNA ORTA VE HAFİF HASAR GÖREBİLİR”

Kandilli Rasathanesi‘nin raporuna göre İstanbul’da 1 milyon 164 bin bina ve 4,5 milyon daire bulunuyor. Binaların büyük çoğunluğu riskli kabul edilen, deprem yönetmeliğinin yayınlandığı 2000 yılı ve öncesine ait. Büyükşehir Belediyesi 500 bine yakın binanın orta ve hafif hasar görebileceğini tahmin ediyor.

KENTSEL DÖNÜŞÜM YASASI

Kentsel Dönüşüm Yasası 2012’de yürürlüğe girdi. İstanbul’da 10 yıl içinde riskli olduğu tespit edilen 84 bin binanın 77 bini yıkıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı verilere göre, şehirde 600 bin konut yenilendi. Dönüşüme girmesi gereken konut sayısı ise 900 bin.

5 BİN 633 ACİL TOPLANMA ALANI

AFAD verilerine göre 5 bin 633 acil toplanma alanı ve yaklaşık 2 milyon 300 bin kişiye hizmet verebilecek barınma alanı var.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fahriye Evcen’den hamilelik pozları…Fahriye Evcen’den hamilelik pozları…
Bu ilanlara tıklayanlar dolandırılıyor! Beylikdüzü ve Esenyurt’ta büyük oyunBu ilanlara tıklayanlar dolandırılıyor! Beylikdüzü ve Esenyurt’ta büyük oyun
Sosyal medya Rusya’nın yeni silahını konuşuyor! Sırtında tanksavar roketatar taşıyan robot köpek…Sosyal medya Rusya’nın yeni silahını konuşuyor! Sırtında tanksavar roketatar taşıyan robot köpek…
Ukrayna savaşında son durum: Ve Rusya ‘nükleer silah şartını’ açıkladıUkrayna savaşında son durum: Ve Rusya ‘nükleer silah şartını’ açıkladı
Yunanistan’da ‘Abdülhamid Han’ alarmı sürüyor… Yeni Türkiye iddiası!Yunanistan’da ‘Abdülhamid Han’ alarmı sürüyor… Yeni Türkiye iddiası!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Defne Samyeli bikinili pozları ile mest etti! Fiziğiyle tam not aldı…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Son anketten dikkat çeken sonuçlar geldi! Vatandaşın yüzde 66’sı…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İstanbul ‘olası depreme’ hazır mı? 91 bin binada ağır hasar bekleniyor!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Fahriye Evcen’den hamilelik pozları…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bu ilanlara tıklayanlar dolandırılıyor! Beylikdüzü ve Esenyurt’ta büyük oyun
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Sosyal medya Rusya’nın yeni silahını konuşuyor! Sırtında tanksavar roketatar taşıyan robot köpek…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ukrayna savaşında son durum: Ve Rusya ‘nükleer silah şartını’ açıkladı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yunanistan’da ‘Abdülhamid Han’ alarmı sürüyor… Yeni Türkiye iddiası!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kitap kurdu Eda Taşpınar!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İmzalar Atıldı!
SON DAKİKA HABERLERİ
Elazığ’da depremAğustos 17, 2022-9:51 am
Bakan Çavuşoğlu’ndan çok sert tepki: ‘Bayrağımıza el uzatanların eli kırılır’Ağustos 16, 2022-3:22 pm
15 Ağustos Hava Durumu: Meteorolojiden 22 Şehir İçin Kuvvetli Sağanak Yağış UyarısıAğustos 15, 2022-3:34 pm
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri?Ağustos 15, 2022-12:14 pm
ÖSYM giriş şifresi nasıl alınır?Ağustos 15, 2022-12:07 pm
Üniversite taban puanları ve başarı sıralaması belli oldu mu?Ağustos 15, 2022-12:00 pm
Ek puanlı yerleştime nedir, ne demek?Ağustos 15, 2022-11:45 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !