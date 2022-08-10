Bugün hava nasıl olacak?

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 10 AĞUSTOS 2022 HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke geneli için son değerlendirmelerini paylaştı. Buna göre kuzey, iç ve batı kesimlerin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara (Edirne hariç), İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Doğu Karadeniz kıyıları, Bolu, Düzce, Karabük ve Ardahan çevreleri, Hatay’ın kıyı kesimleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, sabah saatlerinde Tekirdağ çevreleri ve İstanbul’un batı kesimlerinde (Çatalca ve Silivri çevreleri), öğleden sonra Isparta, Burdur, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Eskişehir ve Ankara çevreleri ile Kütahya’nın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Ayrıca hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normallerinde olacağı tahmin ediliyor.

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