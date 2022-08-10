Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son hava raporuna göre birçok kentte sağanak yağış bekleniyor. Ayrıca AKOM da kuvvetli yağışlara karşı uyarıda bulundu. Peki bugün hava nasıl olacak? İstanbul’da yağışlar kaç gün sürecek? 10 Ağustos 2022 hava durumu…
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 10 AĞUSTOS 2022 HAVA DURUMU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke geneli için son değerlendirmelerini paylaştı. Buna göre kuzey, iç ve batı kesimlerin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara (Edirne hariç), İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Doğu Karadeniz kıyıları, Bolu, Düzce, Karabük ve Ardahan çevreleri, Hatay’ın kıyı kesimleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, sabah saatlerinde Tekirdağ çevreleri ve İstanbul’un batı kesimlerinde (Çatalca ve Silivri çevreleri), öğleden sonra Isparta, Burdur, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Eskişehir ve Ankara çevreleri ile Kütahya’nın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Ayrıca hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normallerinde olacağı tahmin ediliyor.
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Kuvvetli rüzgar uyarısı: Rüzgarın; Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (50-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.
Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması önem arz etmektedir.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü de İstanbul’daki yağışlar için şu açıklamada bulundu: “Yapılan son değerlendirmeler ve radar verilerine göre; halen İstanbul’un batı çevrelerinde devam eden gök gürültülü sağanak yağışların, Çatalca, Silivri, Büyükçekmece ve Arnavutköy ilçelerinde bugün öğle saatlerine kadar yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadeleri yer aldı.