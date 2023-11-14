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İstanbul Emniyeti’nde gözaltındaki isimlere 6 polisten işkence! Başsavcılık dava açtı…

İstanbul Emniyeti’nde gözaltındaki isimlere 6 polisten işkence! Başsavcılık dava açtı…
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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14 Kasım 2023 - 10:04
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube’de, gözaltına alınan üç kişinin kamera bulunmayan odaya götürülüp polisler tarafından darp edildiği ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, üç kişiye işkence ettiği belirtilen altı polis hakkında dava açtı.

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