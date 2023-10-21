İzmir’de 3.9 büyüklüğünde deprem!

AFAD, İzmir’in Buca ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı. Deprem yerin 9 kilometre altında oluştu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) alınan bilgiye göre İzmir’in Buca ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Deprem 23:53’te yaşanırken depremin derinliği AFAD tarafından 9.23 km olarak açıklandı.
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü AFAD ile aynı açıklarken derinliğini 12.7 km olarak duyurdu.
Depremin çevre illerden de hissedildiği belirtildi.