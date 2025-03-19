DEVLET BAHÇELİ: “HİÇ KİMSE DOKUNULMAZ DEĞİL, YARGIYA GÜVENİM TAM”

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, konuyla ilgili sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu.

Bahçeli, Türk yargısının bağımsız ve tarafsız olduğunu vurgulayarak, hukukun vereceği her türlü karara saygı duyulması gerektiğini belirtti.

BAHÇELİ: “TÜRK YARGISINA GÜVENİM TAMDIR”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye Cumhuriyeti, milli, üniter, demokratik ve sosyal bir hukuk devletidir. Hukuki, insani ve inanç temelinde herkes eşittir. Hiç kimse ayrıcalıklı bir konumda değildir. Türk yargısı bağımsız, tarafsız ve objektiftir.”

Bahçeli, yargının suç teşkil eden eylemleri görmezden gelmemesi gerektiğini, hukuk dışı işlemlerin toplumda adalete olan güveni zedeleyeceğini ifade etti.

“İMAMOĞLU HUKUKUN VERDİĞİ KARARA SAYGI DUYMALI”

Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla ilgili olarak Bahçeli, hukuki süreçlerin “darbe” olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek, şunları söyledi:

“Adalet ve hukuka karşı çıkmak, asayişsizlik ve şiddet ortamına davetiye çıkarmaktır. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında yapılan adli tasarrufu sabır ve sağduyu ile karşılamak, hukukun vereceği her türlü karara saygı duymak ortak bir sorumluluktur.”

Bahçeli ayrıca, hukukun demokrasiden bağımsız olmadığını ve her iki unsurun çatışma unsuru haline getirilmemesi gerektiğini de vurguladı.

“HİÇ KİMSE DOKUNULMAZ DEĞİLDİR”

Bahçeli, hukuk karşısında herkesin eşit olduğunu vurgulayarak şunları ekledi:

“Hukuki bir tedbiri ‘darbe’ diyerek karalamak, toplumu sokağa yönlendirmek sorumsuzluktur. Hiç kimse dokunulmaz, ulaşılmaz ve hesap sorulamaz değildir. Hukuk ile demokrasi, adalet ile sandık, milli irade ile devlet çatıştırılmamalıdır.”

BAHÇELİ’DEN TÜRKİYE’YE MESAJ: “GÜÇLÜ VE İSTİKRARLI BİR GELECEK İÇİN DİKKATLİ OLMALIYIZ”

Açıklamasının sonunda Bahçeli, Türkiye’nin istikrarlı bir geleceğe adım atarken şiddet ve kaos ortamına sürüklenmemesi gerektiğini belirterek şu mesajı verdi:

“Türkiye’nin şiddetsiz, şikayetsiz, terörsüz, şüphesiz, refah ve huzur dolu bir yüzyıla adım adım ilerlediği şu günlerde içimizi karıştırmaya, düzen ve dirliğimizi bozmaya çalışanlara karşı dikkatli olmalıyız.”

EKREM İMAMOĞLU’NUN GÖZALTINA ALINMASI VE SİYASİ GERGİNLİK

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör, rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında, Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki 105 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin açıklamaları, bu sürecin hukuki çerçevede değerlendirilmesi gerektiğini ve kimsenin hukukun üstünde olmadığını vurgulaması açısından önemli bir mesaj olarak yorumlandı.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com