BAKAN TUNÇ’TAN ÇIPLAK ARAMA AÇIKLAMASI: “KÖTÜ MUAMELE İDDİALARI GERÇEK DEĞİL”

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, son günlerde gündem olan ceza infaz kurumlarındaki kötü muamele iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, bazı protestocuların gözaltı ve tutukluluk süreçlerinde kötü muameleye maruz kaldığına dair çıkan haberlerin asılsız olduğunu belirtti.

“ÇIPLAK ARAMA SÖZ KONUSU DEĞİL”

Bakan Tunç, ilgili kişilerin ceza infaz kurumlarına sevk edilmesi sırasında çıplak arama gibi uygulamaların kesinlikle yapılmadığını vurguladı. “Ceza ve tevkif evlerimizde yapılan bütün uygulamalar, mahremiyete ve insan haysiyetine saygı esas alınarak gerçekleştirilmektedir.” ifadelerini kullanan Tunç, kötü muamele iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

AVUKATLARIN SUÇ DUYURUSU

Önceki günlerde, protestolara katılan bazı kişilerin avukatları, müvekkillerinin gözaltı ve tutukluluk süreçlerinde işkence, cinsel taciz ve hakaret gibi hak ihlallerine maruz kaldığını öne sürerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu. Bakan Tunç, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını yineleyerek, ceza infaz kurumlarındaki tüm uygulamaların insan haklarına uygun olduğunu söyledi.

İNSAN HAKLARINA SAYGI

Bakan Tunç’un açıklamaları, ceza infaz kurumlarında uygulanan prosedürlerin, ulusal ve uluslararası insan hakları standartlarına uygun şekilde yapıldığını bir kez daha gözler önüne serdi. Ayrıca, protestolara katılan bireylerin haklarının korunması konusunda bakanlık tarafından gereken hassasiyetin gösterileceği belirtildi.

Kaynak: https://www.yenicaggazetesi.com.tr