İSRAİL SAVUNMA BAKANI KATZ’TAN ŞAM YÖNETİMİNE TEHDİT

İsrail ile Suriye arasında gerilim yeniden tırmandı. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Şam’ın güneyinde patlak veren çatışmalara dikkat çekerek Suriye hükümetine doğrudan saldırı tehdidinde bulundu. Katz, Dürzi topluluğuna yönelik müdahalelerin devam etmesi halinde “sert karşılık” verileceğini açıkladı.

KATZ VE NETANYAHU’DAN ORDUYA TALİMAT

İsrail devlet televizyonu KAN’ın haberine göre, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Katz, İsrail ordusuna Suriye’ye karşı hazırlıklı olma talimatı verdi. Şam yönetiminin kontrolündeki bölgelerde Dürzi gruplarla yaşanan çatışmaların İsrail cephesinde büyük endişe yarattığı bildirildi.

ŞAM’DAKİ ÇATIŞMALARDA GERGİNLİK ARTIYOR

Suriye’nin başkenti Şam’ın güneyinde yer alan Ceramane Mahallesi’nde başlayan ve Sahnaya bölgesine yayılan çatışmalarda, Dürzi silahlı grupların Suriye güvenlik güçlerine saldırdığı belirtildi. Olaylarda yaralanan 5 Dürzi’nin tedavi için İsrail’e getirildiği açıklandı.

İSRAİL’DE DÜRZİLERDEN PROTESTO: YOLLAR KAPATILDI

Suriye’deki gelişmelere tepki gösteren İsrail’deki Dürzi vatandaşlar, ülkenin kuzey bölgelerinde protesto gösterileri düzenledi. KAN televizyonunun aktardığına göre, 6 numaralı otoyol başta olmak üzere birçok ana arterde yollar ateş yakılarak kapatıldı ve trafik akışı çift yönlü olarak durduruldu. Gösteriler yaklaşık 4 saat sürdü.

DÜRZİ ASKERLERDEN TEPKİ: “İSRAİL SÖZLERİNİ TUTMUYOR”

İsrail ordusunda görev yapan Dürzi askerler, hükümetin yeterli müdahalede bulunmadığını belirterek tepki gösterdi. Yedioth Ahronoth gazetesine konuşan bir Dürzi asker, “Yahudilerle Dürziler arasında tarihi bir ittifak var. Biz İsrail için can veriyoruz ama verdiği sözleri tutmuyor” diyerek hükümeti eleştirdi. Asker, İsrail harekete geçmezse kendilerinin müdahale edeceğini söyledi.

DÜRZİ LİDERLERDEN BAŞBAKANLIK ÖNÜNE YÜRÜYÜŞ

Israel Hayom gazetesinin haberine göre, Dürzi topluluğunun önde gelen isimleri, tepkilerini doğrudan hükümete iletmek amacıyla Başbakanlık Konutu önünde protesto düzenlemek üzere yola çıktı. İsrail’deki Dürzi toplumunun hükümetle olan geleneksel ittifakının bu olaylarla birlikte sarsıldığı ifade ediliyor.

DIŞİŞLERİ BAKANI SAAR’DAN ULUSLARARASI ÇAĞRI

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar da, katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada uluslararası topluma çağrıda bulunarak Suriye’deki gelişmelere müdahale edilmesini istedi. Saar, Şam yönetiminin sivil halkı hedef aldığını iddia etti.