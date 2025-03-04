ABD’DE 100 DOLARLIK BANKNOTTA TRUMP’IN RESMİ YER ALABİLİR

ABD’de Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyeleri Brandon Gill ve Troy Nehls, 100 dolarlık banknotların tasarımını değiştirecek bir yasa tasarısını sundu. Tasarı, “Altın Çağ 2025 Yasası” olarak adlandırıldı ve Başkan Donald Trump’ın 100 dolarlık banknotlarda yer almasını öngörüyor.

Trump’ın Resmi 100 Dolar Banknotlarında Olacak mı?

Bu yasa tasarısına göre, Benjamin Franklin’in bugüne kadar yer aldığı 100 dolarlık banknotlar, 31 Aralık 2028’den sonra basılacak yeni serilerde Donald Trump’ın resmiyle değiştirilecek. Temsilciler Meclisi üyeleri Gill ve Nehls, tasarının arkasında durarak Trump’ın başkanlık döneminde yaptığı reformlar ve Amerika’yı “altın çağa” taşıma konusundaki başarılarına dikkat çekiyor.

Tasarının destekçileri, Trump’ın liderliğini kutlamak amacıyla, onun 100 dolarlık banknotlarda yer almasının önemli bir onurlandırma olduğunu belirtiyor. Troy Nehls, yaptığı açıklamada, “Amerika’yı altın çağa taşımak için Başkan Trump’tan daha fazlasını yapan kimse olmadı. Kendisine 100 dolarlık banknotta yer vermek, önümüzdeki yıllarda gerçekleştireceği her şeyi onurlandırmanın küçük bir yoludur,” dedi.

Tarih Yazmak: Yasa Tasarısı ve Destek Çağrısı

Brandon Gill ise yasa tasarısına olan desteğini “Haydi tarih yazalım” şeklinde ifade etti. Her iki isim de yasa tasarısının Amerikan halkı ve ekonomisi için önemli bir adım olacağına inanıyor.

Trump’ın Yüzü 100 Dolar Banknotlarında: Neler Olacak?

Eğer tasarı yasalaşırsa, 31 Aralık 2028’den itibaren basılacak yeni 100 dolarlık banknotlarda Benjamin Franklin’in yerine Başkan Trump’ın portresi yer alacak. Bu, Amerika Birleşik Devletleri’nin para biriminin tarihinde büyük bir değişim anlamına gelecek.

Kaynak:https://www.ensonhaber.com/