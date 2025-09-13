  1. Haberler
  3. İsrail Basını Türkiye’yi Hedef Gösterdi!

İsrail Basını Türkiye’yi Hedef Gösterdi!

İsrail’in önde gelen gazetelerinden Haaretz, Türkiye ile İsrail arasında olası bir savaşın sonuçlarını değerlendiren dikkat çeken bir analiz yayımladı. Haberde, Türkiye’nin kara gücü ve bölgesel etkinliği nedeniyle Tel Aviv’in ciddi şekilde rahatsız olduğu vurgulandı.

Gazeteye göre, Katar’daki Hamas müzakere heyetine yapılan saldırının ardından Türkiye de olası hedefler arasında görülüyor. Analiz, Türkiye’nin Suriye’deki nüfuzunu artırmasının İsrail için endişe kaynağı olduğunu belirtiyor ve iki ülke arasında çıkacak çatışmanın sadece bölgesel değil, küresel etkileri olacağını aktarıyor.

Olası çatışmada Türk kara gücü ile İsrail’in deniz ve enerji altyapısının karşı karşıya gelebileceği, siber saldırılar ve vekalet savaşlarının da eşlik edebileceği belirtiliyor. Ayrıca, ABD, Rusya ve Çin gibi küresel güçlerin de bu girdaba çekilebileceği ifade ediliyor.

Haaretz, Türkiye ile İsrail arasında topyekun bir savaş patlak verirse bunun NATO ve ittifaklar üzerinde ciddi sarsıntılar yaratacağını ve güç dengelerini değiştirecek stratejik bir deprem olacağını yazdı. Haberde, “Açık çatışma çıkarsa sonuçları felaket olur” ifadesi öne çıkarıldı.

