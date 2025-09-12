  1. Haberler
  DÜNYA
  Kremlin: Rusya-Ukrayna Barış Müzakereleri Durduruldu

Kremlin: Rusya-Ukrayna Barış Müzakereleri Durduruldu

Rusya-Ukrayna cephesinde gerilim yükseliyor. Uzun süredir devam eden barış müzakerelerinin durdurulduğu Kremlin tarafından açıklandı. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, iki ülke müzakere grupları arasındaki temasların şu anda bir duraklama içinde olduğunu belirtirken, iletişim kanallarının hâlâ açık olduğunu söyledi.

“PEMBE GÖZLÜK TAKMAYIN”

Peskov, sürece ilişkin olarak, “Pembe gözlükler takıp müzakere sürecinin yıldırım hızında sonuç vermesini bekleyemezsiniz” dedi.

Putin Zelensky’yi Moskova’ya Davet Etmişti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin’de yaptığı açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky’ye müzakereler için Moskova’ya gelmesi çağrısında bulunmuştu. Putin ayrıca Kiev’de müzakereler için gerekli siyasi iradenin bulunmadığını belirterek, “Rusya ve Ukrayna ile en üst düzeyde görüşmek için en iyi yer Moskova” ifadelerini kullanmıştı.

Zelensky’den Yanıt

Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky ise Putin’in davetini reddetti. Zelensky, “Ülkem bombardıman altındayken Moskova’ya gidemem” açıklamasında bulundu.

Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerdeki duraklama, bölgedeki belirsizliği artırmış durumda. Gelişmeler yakından takip ediliyor.

