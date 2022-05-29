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Savaşta rüzgar tersine döndü

Savaşta rüzgar tersine döndü
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29 Mayıs 2022 - 13:27

Ukrayna’daki savaş son sürat devam ederken ülkenin doğusundaki savaşta kritik gelişmeler yaşanıyor. Rus ordusunun saldırıları artarak devam ederken Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’den flaş bir açıklama geldi.

Dünyanın gözü kulağı aylardır Ukrayna’dan gelen haberlerde.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in emri ile başlayan savaş son dönemde ülkenin doğu bölgelerinde yoğunlaşmış durumda.

Haftalardır yoğun çatışmalara sahne olan bölgedeki savaş pek de Ukrayna’nın istediği şekilde ilerlemiyor.

Bölgeden gelen son raporlar Rus saldırıları karşısı Ukrayna ordusunun mevzi kaybettiğine işaret ediyor.

GERİ ÇEKİLMENİN TEK ŞARTINI AÇIKLADI

İngiliz Daily Mail gazetesi Ukrayna güçlerinin Luhansk bölgesinden çekilmesinin muhtemel olduğunu yazarken Luhansk valisi Serhiy Gaidai savaşmaya devam edeceklerini belirtti ve geri çekilmenin tek koşulunu açıkladı.

Gaidai, ‘Kendimizi savunmak için yeterli güce ve kaynağa sahip olacağız. Ancak kuşatılmamak için geri çekilmemiz gerekebilir’ dedi.

ZELENSKİ AÇIKLADI: KİLİT ÖNEME SAHİP

Sonbas ve Harkiv’deki son durumu değerlendiren Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ‘durum çok karmaşık’ dedi ve savaşta kilit öneme sahip bölgeleri tek tek açıkladı.

 

Savaşta rüzgar tersine döndü... Zelenskiden flaş sözler

Zelenski Severodonetsk, Lysychansk, Bakhmut ve Popasna’yı ‘kilit öneme sahip mücadele alanları’ olarak nitelendirdi.

 

Bölgedeki savunmanın devam ettiğinin altını çizen Zelenski, ‘işgalcilerin bu saldırısına direnen herkese minnettarım’ dedi.

Zelenski açıklamasında, ‘Ukrayna, Rusya’dan her şeyi geri alacak. Bu bir zorunluluktur. Bu bir zaman meselesi. Yaptığımız her şey bu amaç için’ dedi.

Rus ordusunun Ukrayna’nın Sumi bölgesine roket ve havanlarla ‘barbarca darbeler’ verdiğini belirten Zelenski, Rus ordusunun Mikolayiv’de bir anaokuluna 20 metre mesafedeki yerleşim alanını vurması sonucu 1 kişinin öldüğünü ve 7 kişinin yaralandığını  açıkladı.

Zelenski açıklamasında ayrıca, Rus ordusunun Ukrayna’nın Herson şehrindeki sivillerin tahliyesini engellediğini belirtti.

RUSYA KAYIPLARINI HALA AÇIKLAMIYOR

Öte yandan Rusya’nın savaştaki asker kaybı ile ilgili pek çok farklı rapor bulunuyor. Ukrayna savaşın başından itibaren 30 binden fazla Rus askerinin öldüğünü iddia ediyor.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, ‘Savaşın başından bu yana yaklaşık 30 bin 150 Rus askeri öldürüldü’ denildi.

Açıklamada ayrıca Rus ordusuna ait bin 338 tank, 3 bin 270 zırhlı araç, 631 topçu sistemi, 203 çoklu fırlatma roket sistemi, 93 uçaksavar savaş sistemi, 207 uçak, 174 helikopter, 2 bin 240 motorlu araç ve akaryakıt tankeri, 13 tekne, 504 insansız hava aracı, 48 adet özel birlik ve 116 adet seyir füzesinin imha edildiği belirtildi.

Moskova ise konu ile ilgili ilk ve son resmi açıklamasını 2 Mart’ta yapmıştı. Söz konusu açıklamada Rusya’nın savaştaki asker kaybı 498 olarak açıklanmıştı. Bu veri o tarihten sonra hiç güncellenmedi.

 

Savaşta rüzgar tersine döndü... Zelenskiden flaş sözler

 

 

300’DEN FAZLA SUBAY ÖLDÜ

Rus hükümeti silahlı kuvvetlerinin uğradığı ölümlerin sayısı hakkında nadiren güncellemeler verirken, yerel yönetimler ve gazeteler tarafından yapılan duyurular en az 317 subayın çatışmalarda öldüğünü gösteriyor.

Rusya benzer bir askeri kriz ile Afganistan’ı işgal ettiğinde karşılaşmıştı.

Bölgeye Sovyet askerleri ilk olarak 24 Aralık 1979’da Sovyet lideri Leonid Brejnev’in emriyle gönderilmiş, 10 yıl süren savaşta 15 bine yakın Sovyet askeri hayatını kaybetmişti.

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