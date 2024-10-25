İspanyol gazetecilerden El Clasico öncesi Arda Güler yorumu

Real Madrid’i yakından takip eden spor basını, milli futbolcumuz Arda Güler hakkında görüşlerini paylaştı.

İspanya 1. Futbol Ligi’nde (LaLiga) yarın oynanacak ve El Clasico olarak adlandırılan Real Madrid-Barcelona maçı öncesinde Madrid’deki spor basını Arda Güler’in takımdaki durumunu değerlendirdi.

Real Madrid’in antrenman ve basın toplantılarını yaptığı “Real Madrid Şehri” spor tesislerinde AA muhabirinin sorularını yanıtlayan gazeteciler, Arda Güler’in en büyük sorununun “az dakika alması ve takım içindeki büyük rekabet” olarak gösterdi.

“HEPİMİZ ARDA GÜLER’İ OYUNDA DAHA FAZLA GÖRMEK İSTİYORUZ”

Cadena Ser Radyosu Spor Muhabiri Javier Herraez, şunları dedi:

Çok kaliteli bir futbolcu, hepimiz Arda Güler’i oyunda daha fazla görmek istiyoruz. Dakika aldığı maçlarda iyi oynadığı kesin ama geçen sezonki son vuruşlardaki gollerini bu sezon göremiyoruz.

“REKABET ÇOK FAZLA”

Arda Güler’in “orta sahada ve forvette her pozisyonda oynama özelliği olan bir futbolcu” olduğunu vurgulayan Herraez, şu yorumda bulundu:

Arda’yı El Clasico’da ilk 11’de görmek benim hoşuma gider ama bence Real Madrid, bu El Clasico’da çok daha fazla koşan bir takımı sahaya sürmeye çalışacak. Rekabet çok fazla. İkinci yarı oyuna girebilir.

“ZAMANA İHTİYACI VAR”

Cope Radyosu adına Real Madrid’i izleyen gazeteci Melchor Ruiz de şu değerlendirmeyi yaptı:

Arda geçen sezon olduğu gibi bu sezon da çok az süre alarak başladı. Fiziksel olarak kendini geliştirdiği görülüyor, futbolcu olarak zaten kalitesine söyleyecek bir şey yok. Ama rahat olması ve çok sabırlı hareket etmesi gereken bir çocuk. Türkiye’de, milli takımın da çok önemli bir futbolcu olduğunu biliyoruz. Aynısını Real Madrid’de de kendisinden bekliyoruz. Ama zamana ihtiyacı var.

“SABIRLI OLMASI ÇOK ÖNEMLİ”

Real Madrid kadrosunda Arda Güler’den “çok daha tecrübeli futbolcular” olduğunu vurgulayan Ruiz, şunları söyledi:

Ben bu sezon daha fazla süre alacağına eminim ama sabırlı olması çok önemli. Bence Arda yarınki El Clasico’da ilk 11’de çıkmaz. Ama maçın gidişine göre sonradan oyuna girmesi muhtemel. Barcelona bu sezon mükemmel bir futbol oynuyor, fiziki gücü çok fazla ve hızlılar. Ancelotti’nin 4-4-2’ye geri döneceğini düşünüyorum. Arda değil ama Modric, Camavinga ve Tchouameni, Ancelotti’nin ilk 11 için kafasındaki şüpheler olacaktır.

“SAHADA BAŞ AKTÖR OLMASINI BEKLİYORDUM”

Diğer yandan İtalya’nın La Gazzetta dello Sport Gazetesinin Madrid Temsilcisi Filippo Maria Ricci de şu ifadeleri kullandı:

Geçen yıl ilk sezonuydu, sakatlıkları ve uyum sonunda iyi bir final yaptı. Ardından Avrupa Şampiyonası’nda Milli Takım ile de öne çıktı. O yüzden bu sezon Real Madrid’de ondan daha çok şey bekleniyordu ama böyle olmadı. Ben onun daha fazla sahada baş aktör olmasını bekliyordum ama az süre aldı.

“EN BÜYÜK EKSİĞİ AZ SÜRE ALMASI”

“Arda’nın kendisini geliştirmesi için zaman var.” diyen Ricci, şu görüşü savundu:

En büyük eksiği az süre alması. Neden oynamadığını bilmiyorum. Takım içinde olmasam da çok büyük bir rekabet olduğunu biliyoruz. Ama demek ki Ancelotti, onu bu rekabette henüz hazır görmüyor. Kendini göstermesi için daha fazla oynamalı.

“MAALESEF İLK 11’DE OYNAMAK İÇİN AZ FORMA VAR”

El Clasico’da ilk 11’de forma giymek için Arda’nın henüz yeterli olmadığını öne süren Ricci, şu sözleri sarf etti:

Forvette Vinicius, Bellingham ve Mbappe değişmeyecektir. Modric, Camavinga ve Tchouameni ise Arda’nın önündeki tercihler. Maalesef ilk 11’de oynamak için az forma var. Sürpriz olursa bu hem Arda hem de Türkiye için güzel olur. Arda için sorun El Clasico’da ilk 11’de oynamak değil maçlarda daha fazla süre almak.

LİGDE 250 DAKİKA SÜRE ALDI

LaLiga’da geride kalan 10 haftada 3’ü ilk 11’de olmak üzere 7 maçta forma giyen Arda Güler, toplam 250 dakika süre aldı.

İstatistiklere göre ligde oynadığı maçlarda 4 kez kaleye şut çeken ancak golü olmayan Arda, 1 kez de sarı kart gördü.