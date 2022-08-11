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İspanya sıcaktan kavruluyor ama… Klimalara ‘Rusya ayarı’ geldi!

İspanya sıcaktan kavruluyor ama… Klimalara ‘Rusya ayarı’ geldi!
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11 Ağustos 2022 - 11:34

Avrupa’nın geçirdiği, tarihin en sıcak ve kurak yazı orman yangınlarına ve daha birçok felakete yol açmaya devam ediyor. Çok sayıda insanın sıcak yüzünden hayatını kaybettiği, zaten oldukça sıcak ve bunaltıcı bir iklime sahip İspanya da bu ülkelerin başında geliyor. Hal böyleyken alınan klima sıcaklıklarının ayarlanması kararı ise ülkeyi daha zor bir duruma sokacak gibi görünüyor.

Dünyanın yarısı sıcaktan kavrulurken ve aşırı sıcaklar yüzünden yaşanan orman yangınlarıyla boğuşurken diğer yarısı da şiddetli yağışlar, toprak kaymaları ve seller yüzünden bir felaketi yaşıyor. İklim krizinin etkilerini en yoğun hissettiğimiz yaz mevsimlerinden birinde dünya medeniyetinin kalbi Avrupa’da insanlar sıcaktan ölüyor…

Tüm bu korkunç gerçekliğin içinde Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş sürerken tabloya bir de enerji krizi eklendi. Rusya’nın kendine yaptırım uygulayan Avrupa ülkelerine gaz akışını yavaşlatması ya da tamamen durdurması (şimdilik ihtimal dahilinde olsa bile) bütün ülkeleri büyük bir paniğe sürükledi.

İspanya’da hava sıcaklığı 38,8°C iken alınan ve bu enerji kriziyle bağlantılı olan bir kararsa tartışma yarattı. Enerjide ‘Putin ayarı’ olarak görülen bu yeni uygulamaya göre İspanyollar artık klimalarını yazın 27°C’nin altına, kışın ise 19°C’nin üzerine çıkaramayacak.

İspanya sıcaktan kavruluyor ama… Klimalara ‘Rusya ayarı’ geldi

SICAKLIK AYARINA RUSYA DÜZENLEMESİ GELDİ

 

Yeni kararname bu sıcaklık aralıkları dışındaki derecelere yasak getirdi.

Tüm bu kurallar toplu taşımada, ofisler ve dükkanlarda da geçerli olacak. Klimalar 27°C’nin altında çalıştırılamayacak.

Bu yeni kurallar, AB’nin Rus enerjisine olan bağımlılığı azaltma çabasının bir parçası.

 

İspanya sıcaktan kavruluyor ama… Klimalara ‘Rusya ayarı’ geldi

İspanya’nın ekoloji bakanlığında, kamu televizyonuna verdiği demeçte, ülkenin Enerji Tasarrufu ve Çeşitlendirme Enstitüsü başkanı Joan Groizard, “Planın amacı, Putin’in yaptırımlar nedeniyle Avrupa’ya gaz arzını kesmeye karar vermesi durumunda kış için gaz tasarrufu sağlamaktır.” diyerek bu durumu zaten doğruladı.

 

Geçen hafta kabul edilen yasa, aynı zamanda, kamu binalarının aydınlatmasını da etkileyen bir kararla mağazaların saat 22.00’den itibaren vitrin aydınlatmasını kapatmasını gerektiriyor.

Açıklamalarda eylül ayının sonuna kadar, enerji israfını önlemek için tüm klimalı veya ısıtmalı tesislerde otomatik kapı kapama mekanizması kurulmalıdır denildi.

İspanya sıcaktan kavruluyor ama… Klimalara ‘Rusya ayarı’ geldi

NASIL DENETLENECEK?

 

Bununla birlikte, yasa herhangi bir özel ceza öngörmüyor ve bu yeni kuralların uygulanıp uygulanmadığını izleme görevini İspanya’nın, özellikle sağcı muhalefet Halk Partisi tarafından yönetilenler olmak üzere, 17 bölgesine bırakıyor. Ki bu bölgelerin bazıları verilen kararı son derece yanlış bulan ve eleştiren bölgeler.

Hükümet, planın ayrıntılarını, şubat ayında Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından Rusya’ya petrol ve gaz bağımlılığını azaltma amaçlı AB çapındaki çabanın bir parçası olarak mayıs ayında açıklamıştı.

Avrupa Komisyonu, AB’nin Rus gazına olan bağımlılığını bu yıl üçte iki oranında azaltmayı ve 2030’dan önce Rusya’nın yakıt tedarikine olan bağımlılığını sona erdirmeyi planlıyor.

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