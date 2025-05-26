MACRON’UN VİETNAM ZİYARETİ SKANDALLA BAŞLADI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Güneydoğu Asya turunun ilk durağı olan Vietnam ziyareti, diplomatik gündemden çok özel hayatıyla dikkat çekti. Macron’un eşi Brigitte Macron, uçaktan iniş sırasında yaşanan gerginlikte Cumhurbaşkanı’nı tokatladı. Olay, basın mensuplarının önünde yaşanırken kameralara da anbean yansıdı.

TİCARET TURU, KRİZLE BAŞLADI

Vietnam’a inen Macron çifti, Fransa’nın Hint-Pasifik bölgesindeki etkinliğini artırma ve Çin’e karşı bir denge unsuru olma hedefiyle önemli bir diplomatik ziyaret başlattı. Ancak ziyaretin daha ilk dakikalarında yaşanan bu beklenmedik olay, siyasi mesajların önüne geçti.

KAMERALAR ÖNÜNDE TOKAT

Uçaktan indikten hemen sonra Emmanuel Macron ile eşi Brigitte arasında yaşanan sözlü tartışma, kısa sürede fiziksel bir tepkiye dönüştü. Brigitte Macron, eşini tokatladı. Olayın ardından Cumhurbaşkanı Macron, gazetecilerin kendisini görüntülediğini fark edince durumu toparlamaya çalıştı ve basın mensuplarına gülümseyerek selam verdi.

BRIGITTE’DEN “KOL KOLA” REDDİ

Yaşanan gerilim sonrası Macron, gerginliği azaltmak adına Brigitte’e kol kola inme teklifinde bulundu. Ancak Brigitte, bu teklifi açıkça reddetti. Çift, birbirlerinden uzak şekilde ve yüzleri düşük olarak uçaktan indi. Bu anlar, dünya medyasının da dikkatini çeken görüntüler arasında yer aldı.

İLİŞKİLERİ ZATEN TARTIŞMALIYDI

Macron çiftinin ilişkisi, yıllardır uluslararası kamuoyunda tartışma konusu. 72 yaşındaki Brigitte Macron’un, eşi Emmanuel Macron’un lise yıllarında öğretmeni olduğu biliniyor. Aralarındaki 24 yaş farkı, hem Fransız kamuoyunda hem de dünya basınında zaman zaman gündeme getiriliyor.

Bu skandal, Macron’un Asya turu kapsamında vereceği diplomatik mesajların önüne geçmiş durumda. Gözler şimdi hem Vietnam temaslarında hem de çiftin kamuoyu önündeki tavırlarında olacak.