DONALD TRUMP’TAN İSTANBUL MÜZAKERELERİNE NETLİK

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul’da yapılması planlanan müzakerelere katılımı konusunda net olmayan seyahat planları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Orta Doğu turu kapsamında Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’ni ziyaret eden Trump, güzergahının henüz kesinleşmediğini ve muhtemelen Washington’a geri döneceğini söyledi.

Trump, daha önce İstanbul’daki müzakerelere katılma ihtimalini gündeme getirmiş ve “Ben gitmezsem Vladimir Putin gelmez dedim, haklı çıktım. Gerekirse cuma günü İstanbul’a gelebilirim” ifadelerini kullanmıştı. Ancak son açıklamasında, Abu Dabi’den yaptığı konuşmada, çeşitli liderlerden gelen telefon görüşmeleri nedeniyle seyahat planlarının değişebileceğini belirtti.

ABD Başkanı, “Yarın ayrılıyoruz ve varış noktamız belli değil çünkü sürekli telefonlar alıyoruz. ‘Buraya gelebilir misiniz, oraya gelebilir misiniz?’ diye soruyorlar. Muhtemelen Washington’a geri dönüyorum” dedi.

Trump’ın bu sözleri, İstanbul’daki Rusya-Ukrayna müzakerelerinin akıbeti konusunda soru işaretlerini artırdı. Önümüzdeki günlerde diplomatik temasların seyri ve ABD Başkanı’nın kesin planı kamuoyuyla paylaşılacak.