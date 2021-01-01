İsmail Saymaz’dan Dikkat Çeken Yorum

2021-2022 Adli Yıl Açılışı ve Yargıtay yeni hizmet binası Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın okuduğu duanın ardından açılması tartışmalara neden oldu.

Gazeteci İsmail Saymaz sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duruma dikkat çeken bir yorumda bulundu.

“Laikliğin ruhuna Fatiha okunuyor” diyen Saymaz, sözlerinin devamında ise, “Sanıyorlar ki Türkiye din devleti olursa huzur bulacağız. Afganistan’dan kaçanlardan bile ibret almıyorlar. Türkiye, nüfusu çoğunlukla müslüman olduğu için değil, dünyadaki müslümanların biricik laik demokratik hukuk devleti olduğu için insanlık aleminde muteberdir” ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım…