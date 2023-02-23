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Bakan Koca: 448 sağlık çalışanı depremde hayatını kaybetti

Bakan Koca: 448 sağlık çalışanı depremde hayatını kaybetti
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23 Şubat 2023 - 15:52

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada 448 sağlık çalışanının depremde hayatını kaybettiğini açıkladı.

İşte Bakan Koca’nın açıklamalarından satır başları:

Olası bulaşıcı hastalıklı riskler kontrol altında görülmektedir. İlk günden itibaren 12 bin 27 noktada bakiye klor ölçümü yapılmış 2 bin 29 noktada bakiye klor oranı yetersiz bulunmuştur. 4 bin 471 numune ile su analizi yapılmış ve örneklerin yüzde 18.5’u uygunsuz bulunmuştur.

Hala su süper klorlaması yapılmaktadır. Çevre sağlığı için çöplerinin toplanması, temizlik, enkaz alanlarına kireçleme yapılması, hayvan leşlerinin kireçlenerek gömülmesi titizlikle yapılmıştır.

Afet bölgesinde halen 19.109’u hekim, 67 bin 512’si sağlık personeli, 36901’i diğer personel olmak üzere 123.512 kişi ile hizmet vermekteyiz. Bu personelle 4.584 UMKE 6 bin 60 ambulans personelimiz ayrıca bulunmaktadır.112 ambulans sayımız 1267, UMKE araç sayısı 245’tir. UMKE araçlarımızın bir bölümü gezici hizmet vermektedir.

Gezici sağlık hizmetleri kapsamında Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay, Malatya’nın 76 ilçesi ve 1512 köyüne 50 bini aşkın hastaya sağlık hizmeti götürdük. Adana ve Gaziantep’te bölge ilaç lojistik deposu oluşturduk.

Diyarbakır, Şanlıurfa, Hatay ve Adıyaman ilaç lojistik depolarımız hizmettedir.

184 Deprem sağlık hattını kurduk. Afetten en çok zarar gören 3 ilimizde 75 yaşından büyük vatandaşlarımızı ve kronik hastalarımızı belirleyerek başladık.

Hayatını sağlık hizmetinde geçiren, bu depremde kaybettiğimiz arkadaşlarımızı da anmak istiyorum. Görev yerleri afet bölgesindeki iller olan ve 6 Şubat depremine yakalanan 448 Sağlık Çalışanı artık aramızda değil. 528 sağlık çalışanımız yaralı.

Sahra hastaneleri bize sağlık hizmeti eksikliğini hissettirmeyecek donanımdaki kapsama sahiptir. Adıyaman’da 6 sahra hastanemiz var. Bu sayı tek başına bile güvendir.

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