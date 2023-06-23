İsmail Saymaz duyurdu: İmamoğlu bayramdan sonra harekete geçecek!

Saymaz, dün gazetecilerle bir araya gelen İmamoğlu’nun açıklamalarından dikkati çeken bölümlere değindiği yazısında, şunları kaydetti:
“İmamoğlu ve yakın çalışma ekibi, Kurban Bayramı sonrasına hazırlanıyor. Değişim manifestosu hazırlandıktan sonra İmamoğlu, CHP’li siyasetçilerle, il başkanlarıyla ve partililerle bir araya gelecek. Manifestosunu topluma açacak. Sonra siyasi kadrosunu ilan edecek. Bu kadro ilçe ve il kongrelerinde gerekirse liste çıkaracak.
İmamoğlu, dün ‘Adayım’ demedi. Ancak akıbeti o da görüyor. Kılıçdaroğlu’nun geri çekilmeyeceği artık anlaşıldığına göre şartlar İmamoğlu’na aday olmaktan başka bir imkan bırakmıyor.”