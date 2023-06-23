En düşük emekli maaşında rakam senaryosu!

Asgari ücretin 11 bin 402 TL’ye yükselmesinin ardından emekli maaşındaki düzenleme merakla takip ediliyor.
Milliyet’in haberine göre, konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram asgari ücrete 6 aylık enflasyonun iki katı tutarında zam yapıldığında dikkat çekerken emekli maaşlarına da benzer bir oranda zam yapılmasını beklediğini ifade etti.
Geçen ocak ayında enflasyonun yüzde 15 iken yüzde 30’luk artış yapıldığını ifade eden Muhammet Bayram “Bu artış değerinin referans olarak kabul edileceğini düşünüyorum. En az bu düzeyde bir emekli maaşı yapılabileceğini öngörüyorum” dedi.
FORMÜL MASADA
Seçim öncesinde en düşük emekli maaşı 5.500 TL’den 7.500 TL’ye yükseltilmiş bu tutar ve arasında rakam alanlar için ise bir düzenleme yapılmamıştı. Emekli maaş zammına düzenleme yapılırken ilk olarak bunun dikkate alınması bekleniyor. 7.500 TL olan en düşük emekli maaşına enflasyon tutarı kadar bir zam yapılması beklenirken 10 bin TL’ye yükselebileceği de konuşuluyor.