BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ’NE ULUSLARARASI SİYASAL İLETİŞİM ÖDÜLÜ!

Machina Creative Thinking Office tarafından Beşiktaş Belediyesi için hazırlanan 25

Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Gününe özel başlattığı

“İyi hal, her zaman iyi hal değildir!” farkındalık kampanyası siyasal iletişim oscarları

olarak bilinen Polaris Awards’ta uluslarararası ödül aldı.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde Beşiktaş

Belediyesi hayata geçirdiği farkındalık kampanyası ile kadınların hak ve eşitlik

mücadelesine “İyi hal, her zaman iyi hal değildir!” diyerek destek verdi.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın göreve geldikten sonra ana stratejik

yaklaşım konularından biri olan ve maalesef Türkiye’nin en yakıcı, en tartışılan

konularından olan kadına yönelik şiddete karşı ortak akıl ve vicdana seslenen bu

kampanya ile şiddet faillerinin, iyi hal indirimleri ve kamuoyunda fark edilmeden

şiddeti meşrulaştıran birtakım “halleri” billboardlara ve dijital mecralara taşıyarak

Beşiktaş’ın dört bir yanına asılan outdoor’lar ile görünürlük ve farkındalık artırıldı.

Beşiktaş Belediyesi Rıza Akpolat döneminde daha önce de “İstanbul Sözleşmesi’ni

Okudun mu?” ve “Akıldan Çıkmaz Yol!” kampanyaları ile uluslararası Polaris

Awards’ta ödüllere layık görülmüştü.

“İYİ HAL, HER ZAMAN İYİ HAL DEĞİLDİR” KAMPANYASI POLARİS AWARDS’TA

ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ.

Londra’da gerçekleşen ödül töreninde ödülü almak üzere Machina Creative Thinking

Office ve Beşiktaş Belediyesi adına Avrupa Siyasi Danışmanlar Derneği EAPC üyesi

Çağdaş Yıldız katıldı. Avrupa, Latin Amerika ve Uluslararası Siyasi Danışmanlar

Dernekleri ortaklığında düzenlenen ve siyasi yönetim, seçim kampanyaları ve halkla

ilişkiler alanlarında uluslararası arenada yılın en iyi çalışmalarının belirlendiği Polaris

Ödülleri’nde Beşiktaş Belediyesi, kampanyası “İyi hal, her zaman iyi hal değildir!”

kampanyası; Governmental Organizations / Overall Behaviour Change – Women

Empowering | Kamu Kuruluşları / Genel Davranış Değişikliği – Kadınları

Güçlendirmek kategorilerinde Polaris Awards’tan ödülle döndü.