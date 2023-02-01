BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ’NE ULUSLARARASI SİYASAL İLETİŞİM ÖDÜLÜ!

Machina Creative Thinking Office tarafından Beşiktaş Belediyesi için hazırlanan 25
Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Gününe özel başlattığı
“İyi hal, her zaman iyi hal değildir!” farkındalık kampanyası siyasal iletişim oscarları
olarak bilinen Polaris Awards’ta uluslarararası ödül aldı.
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde Beşiktaş
Belediyesi hayata geçirdiği farkındalık kampanyası ile kadınların hak ve eşitlik
mücadelesine “İyi hal, her zaman iyi hal değildir!” diyerek destek verdi.
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın göreve geldikten sonra ana stratejik
yaklaşım konularından biri olan ve maalesef Türkiye’nin en yakıcı, en tartışılan
konularından olan kadına yönelik şiddete karşı ortak akıl ve vicdana seslenen bu
kampanya ile şiddet faillerinin, iyi hal indirimleri ve kamuoyunda fark edilmeden
şiddeti meşrulaştıran birtakım “halleri” billboardlara ve dijital mecralara taşıyarak
Beşiktaş’ın dört bir yanına asılan outdoor’lar ile görünürlük ve farkındalık artırıldı.
Beşiktaş Belediyesi Rıza Akpolat döneminde daha önce de “İstanbul Sözleşmesi’ni
Okudun mu?” ve “Akıldan Çıkmaz Yol!” kampanyaları ile uluslararası Polaris
Awards’ta ödüllere layık görülmüştü.
“İYİ HAL, HER ZAMAN İYİ HAL DEĞİLDİR” KAMPANYASI POLARİS AWARDS’TA
ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ.
Londra’da gerçekleşen ödül töreninde ödülü almak üzere Machina Creative Thinking
Office ve Beşiktaş Belediyesi adına Avrupa Siyasi Danışmanlar Derneği EAPC üyesi
Çağdaş Yıldız katıldı. Avrupa, Latin Amerika ve Uluslararası Siyasi Danışmanlar
Dernekleri ortaklığında düzenlenen ve siyasi yönetim, seçim kampanyaları ve halkla
ilişkiler alanlarında uluslararası arenada yılın en iyi çalışmalarının belirlendiği Polaris
Ödülleri’nde Beşiktaş Belediyesi, kampanyası “İyi hal, her zaman iyi hal değildir!”
kampanyası; Governmental Organizations / Overall Behaviour Change – Women
Empowering | Kamu Kuruluşları / Genel Davranış Değişikliği – Kadınları
Güçlendirmek kategorilerinde Polaris Awards’tan ödülle döndü.