KANAL İSTANBUL’DAN VAZGEÇİLMEDİ: BAKAN URALOĞLU’NDAN NET MESAJ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 1 Mayıs 2025 tarihinde yaptığı açıklamada Kanal İstanbul projesinden vazgeçilmediğini, uygun finansman sağlandığında projenin hayata geçirileceğini vurguladı. Bakan, “Bugün için gündemimizde değil ancak günü geldiğinde mutlaka yapacağız” diyerek projeye olan bağlılıklarını yineledi.

Kamuoyunda çevresel etkileri ve maliyeti nedeniyle tartışma konusu olan Kanal İstanbul projesi, Uraloğlu’nun açıklamalarıyla yeniden gündeme geldi. Yaklaşık 15-20 milyar dolarlık yatırım maliyeti olduğu tahmin edilen proje için, hükümetin doğru finansman modeli arayışını sürdürdüğü bildirildi.

“DOĞRU ZAMANDA, DOĞRU KAYNAKLA HAYATA GEÇİRECEĞİZ”

Bakan Uraloğlu, projeyle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Kanal İstanbul projesinden asla vazgeçmedik. Bugün için gündemimizde yer almıyor olabilir. Ancak doğru finansman modeli ve uygun şartlar sağlandığında bu projeyi hayata geçireceğiz. Türkiye’nin stratejik geleceği açısından bu proje büyük önem taşıyor.”

Bu açıklama, projenin askıya alınmadığını ve ileride yeniden gündeme alınacağını ortaya koydu.

PROJENİN DETAYLARI

Kanal İstanbul, İstanbul Boğazı’ndaki gemi trafiğini azaltmayı amaçlayan, Küçükçekmece Gölü’nden başlayarak Sazlıdere Barajı ve Terkos Gölü’nün doğusundan geçecek şekilde planlanan dev bir su yolu projesi. Proje kapsamında:

6 köprünün inşa edilmesi,

Her iki yakada 250 bin konutluk yeni yerleşim bölgeleri oluşturulması,

Lojistik merkezler ve liman alanlarıyla ekonomik katkı sağlanması hedefleniyor.

GÜNDEMDE OLMASA DA GÜNDEMDE

Uraloğlu’nun açıklamaları, Kanal İstanbul’un gündem dışı bırakıldığı yönündeki spekülasyonlara da yanıt niteliği taşıyor. Daha önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı cephesinden projenin öncelikli gündem olmadığına dair değerlendirmeler yapılmıştı. Ancak Ulaştırma Bakanlığı, projenin stratejik öneminin altını çizmeye devam ediyor.

UZMANLAR NE DİYOR?

Şehir planlamacıları ve çevre bilimciler, projenin doğal yaşamı ve su kaynaklarını etkileme potansiyeline dikkat çekerek temkinli olunması gerektiğini belirtiyor. Buna karşın hükümet cephesi, Kanal İstanbul’un Türkiye’nin jeopolitik ve ekonomik konumunu güçlendirecek “mega proje” olduğunu savunuyor.