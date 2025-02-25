İREM DERİCİ VE SEVDA TÜRKÜSEV ARASINDA GERGİNLİK! “KEKO, YALLAH LÜZUMSUZ ABLA…”

Ünlü şarkıcı İrem Derici ve yazar Sevda Türküsev, aynı uçakta yolculuk yaptıktan sonra sosyal medyada karşı karşıya geldi. Türküsev, uçuş sonrası Derici’nin uçakta yüksek sesle konuştuğunu ve toplum içinde nasıl davranması gerektiğini bilmediğini iddia ederken, Derici de bu sözlere sert bir şekilde yanıt verdi.

UÇAKTA GERGİNLİK YAŞANDI

Uçuş sırasında herhangi bir sorun yaşanmazken, inişin ardından Sevda Türküsev, İrem Derici ve ekibinin yüksek sesle konuşup gülmesinden rahatsız olduğunu belirtti. Türküsev, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

“Şu arkadan gelen sesler İrem Derici, aynı uçaktaydık maalesef. Bir insanın sesi bu kadar güzel olup, toplum içinde nasıl davranacağını bilmemesi enteresan. Ha ha ha, küfürlü konuşmalar, bağırarak gülmeler… Komple ekipçe sanki özel mekanları gibi hareket ediyorlar. Sanatçı bir bütündür ama önce toplum içinde nasıl davranılır öğrenin.”

İREM DERİCİ’DEN SERT YANIT

Bu açıklamaların ardından İrem Derici, Sevda Türküsev’in sözlerine tepkisiz kalmadı. Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından sert ifadelerle yanıt vererek şunları söyledi:

“Sus kız mutsuz lübin! Uçağa binerken sözde bizimle gülüyordu, keko. Ay Allah, lüzumsuz abla!”

Bu sözler kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, takipçiler ikiye bölündü. Kimileri Sevda Türküsev’in sözlerine hak verirken, kimileri de İrem Derici’nin eğlenceli tavrını savundu.

GERGİNLİK SÜRER Mİ?

İkilinin sosyal medya üzerinden yaptığı bu atışmanın devam edip etmeyeceği merak konusu olurken, şu ana kadar taraflardan yeni bir açıklama gelmedi.

Sizce kim haklı?

Kaynak: www.medyaradar.net