DEV YASA DIŞI BAHİS DAVASINDA EMEKLİ ALBAY ŞOKU: ÜNLÜ İSİMLER SANIKLAR ARASINDA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı 75 sayfalık iddianame, yasa dışı bahisle ilgili en kapsamlı dosyalardan biri olarak dikkat çekiyor. Soruşturma kapsamında toplam 42 kişinin gözaltına alındığı ve 7 milyar lirayı bulan mal varlığına el konulduğu açıklandı. El konulanlar arasında 23 şirket, çok sayıda gayrimenkul ve araç bulunuyor.

BANKA, TV KANALI VE ŞİRKETLER BAHİS PARASIYLA MI ALINDI?

Hazırlanan iddianamede, yasa dışı bahis gelirleriyle Bank Pozitif, Flash Haber TV, Aypara Ödeme Kuruluşu AŞ ve İninal Ödeme AŞ gibi önemli şirketlerin satın alındığı ileri sürüldü. Özellikle Pay Fix Elektronik Para AŞ üzerinden bahis paralarının aklandığı ve “Fixturka” adlı paralel yazılımla yasa dışı işlemlerin yönetildiği kaydedildi.

PAY FIX’İN HALİL FALYALI’YA AİT OLDUĞU İDDİASI

Gizli tanık ifadelerinde, Pay Fix Elektronik Para AŞ’nin Kıbrıs’ta öldürülen Halil Falyalı’ya ait olduğu öne sürüldü. Ancak Erhan Kork, Halil Falyalı ile herhangi bir bağlantısının bulunmadığını savundu. Buna rağmen, Kork’un el konulan telefonunda çok sayıda eskort sitesine ait yönetici bilgilerinin notlar bölümünde kayıtlı olduğu tespit edildi.

EMEKLİ ALBAY YAVUZ FİLDİŞ DE SANIK

Dava dosyasının en dikkat çekici isimlerinden biri ise Emekli Albay Yavuz Fildiş oldu. Fildiş ile Erhan Kork arasında yasadışı bahis sitelerine dair yazışmalar bulunduğu belirtildi. MASAK raporuna göre Fildiş’in, Hamza Kork ve Meltem Beydilli gibi diğer sanıklarla para transferi ilişkisi içinde olduğu ortaya çıktı. Fildiş, Kork ile 2017 yılında başka bir albay aracılığıyla tanıştığını söyledi.

OYUNCU MELTEM BEYDİLLİ VE ANNESİ DE SANIK

Dosyada yer alan bir diğer önemli isim ise oyuncu Meltem Beydilli. Kısa süreliğine Pay Fix AŞ’de çalıştığı belirlenen Beydilli’nin, Yavuz Fildiş ve Erhan Kork’tan para aldığı tespit edildi. Beydilli ifadesinde, Erhan Kork’un aile dostu olduğunu dile getirdi. Annesi Hülya Turan’ın ise Pay Fix’te yönetici konumunda olduğu belirtildi.

“AĞABEYİM İNANÇLI BİRİ, HER ŞEY İFTİRA”

Pay Fix Elektronik Para AŞ’nin resmi sahibi görünen Hamza Kork ise şirket ortaklıklarından haberdar olmadığını öne sürdü. Mal varlıklarının aileden geldiğini söyleyen Hamza Kork, “Ağabeyim eğitimli ve inançlı biri, hakkımızdaki iddialar iftiradır.” dedi.

YEMEK FİRMASI SAHİBİ İLE ORTAKLIK İDDİASI

Sanıklar arasında yer alan Hasan Mercan ise “Doğuş Yemek Catering” şirketinin sahibi. Erhan Kork ile uzun yıllara dayanan ilişkileri tespit edilen Mercan’ın, 2016 yılındaki yazışmalarda Kork’a “Ortak” diye hitap ettiği görüldü. İkili arasında “Madobet” isimli yasadışı bahis sitesine dair yoğun mesajlaşmalar bulunduğu da kaydedildi.

DAVA DOSYASINDA YER ALAN DİĞER İSİMLER

Dava kapsamında Pay Fix AŞ Genel Müdürü Serhat Akdağ, Arzu Tepe, Mustafa Baysal, Nergis Veral, Mustafa Kalkanlı, Oğuzhan Kurtoğlu, Onur Ilgım Taban ve Avukat Murat Çöpürkaya gibi isimler de sanıklar arasında yer aldı.

BÜYÜK BİR YASA DIŞI BAHİS AĞI

Savcılık iddianamesinde, başta Erhan Kork olmak üzere sanıkların yasa dışı bahis gelirleriyle Türkiye ve yurt dışında devasa bir mali ağ kurdukları, bankalar, ödeme kuruluşları ve medya kanalları dahil birçok alanda para aklama faaliyetleri yürüttükleri iddia edildi.

Kamuoyunun yakından takip ettiği davada yargı sürecinin nasıl ilerleyeceği merak konusu.

KAYNAK:https://www.medyaradar.net/