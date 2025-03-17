NURİ ALÇO VASİYETİNİ AÇIKLADI: “ÖLDÜKTEN SONRA NEYİM VARSA EŞİME KALACAK”

Türk sinemasının efsane isimlerinden Nuri Alço, konuk olduğu Kanal D’nin magazin programında hem sağlık durumu hem de özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

“5 BÜYÜK AMELİYAT GEÇİRDİM, TOPARLADIM”

Son dönemde sağlık sorunlarıyla sık sık gündeme gelen Alço, “5 tane büyük ameliyat geçirdim ama toparladım. Şu an gayet iyiyim, bir problemim yok” diyerek sağlık durumunun iyiye gittiğini ifade etti.

“O OLMASAYDI ÖLMÜŞTÜM”

Hayatındaki en büyük destekçisinin eşi Burcu Alço olduğunu dile getiren usta oyuncu, “Vefalı bir eşe rast geldim ki bütün hastalığımda yanımdaydı. Bana çok büyük faydası oldu. O olmasaydı belki ölmüştüm. Çoğu zaman ailemin olmadığı yerde o vardı. İlk kalp ameliyatıma yalnız gittim” diyerek eşine duyduğu minnettarlığı dile getirdi.

VASİYETİNİ AÇIKLADI: “HER ŞEYİM EŞİME KALACAK”

Programda vasiyetini de açıklayan Nuri Alço, “Öldükten sonra neyim varsa eşime kalacak” diyerek mal varlığını eşi Burcu Alço’ya bırakacağını söyledi.

“TEŞVİKİYE CAMİİ’NDEN KALDIRILMAK İSTİYORUM”

Ölüm hakkında da açık sözlü konuşan Alço, “Beni yıllardır gittiğim Teşvikiye Camii’nden kaldırın. Alıştım bu ölüm olaylarına artık. Nasıl olsa gideceğiz, ölümden kurtuluş yok” ifadeleriyle vasiyetini tamamladı.

HAYATINI EŞİNE EMANET ETTİ

2020 yılında evlendiği eşi Burcu Alço’ya olan sevgisini ve güvenini dile getiren sanatçı, hayatının en zor günlerinde yanında olan eşine hem manen hem de maddi olarak her şeyini emanet ettiğini açıkladı.

Sağlık sorunlarıyla mücadele eden Nuri Alço’nun bu samimi açıklamaları hayranlarını duygulandırırken, eşiyle arasındaki güçlü bağ takdir topladı.

KAYNAK:https://www.medyaradar.net/