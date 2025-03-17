KARİYERİNDE BİR İLK! HANDE ERÇEL’İN YENİ PROJESİNİN ADI BELLİ OLDU: “İKİ DÜNYA BİR DİLEK”

“Güneşin Kızları”, “Aşk Laftan Anlamaz”, “Sen Çal Kapımı” ve “Rüzgara Bırak” gibi sevilen yapımlarla adını geniş kitlelere duyuran Hande Erçel, bu kez kendi kaleme aldığı hikayeyle hayranlarının karşısına çıkacak.

KENDİ YAZDIĞI HİKAYEDE İLK KEZ BAŞROLDE

31 yaşındaki başarılı oyuncu, “İki Dünya Bir Dilek” adını taşıyan filmde ilk kez kendi yazdığı bir hikayede başrol oynayacak. Filmin yönetmen koltuğunda Ketche otururken, senaryosunu ise Elçin Muslu kaleme alacak.

FİLMDE ‘BİLGE’ ROLÜNDE AVUKATI CANLANDIRACAK

Hande Erçel, filmde ‘Bilge’ isimli bir avukatı canlandıracak. Erçel’in partneri ise son dönemin başarılı isimlerinden Metin Akdülger olacak. Akdülger, filmde arkeolog ‘Can’ karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.

GÜÇLÜ OYUNCU KADROSU

“İki Dünya Bir Dilek” filminin oyuncu kadrosunda Hüseyin Avni Danyal, İdil Fırat, Mert Ege Ak, Rami Narin, Eylül Su Sapan, Nazlıcan Demir ve Serkan Tınmaz gibi güçlü isimler de yer alıyor.

AŞK HAYATIYLA DA GÜNDEMDE

Son dönemde Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla da sıkça gündeme gelen Hande Erçel, geçtiğimiz günlerde Paris ve Milano’daki özel davetlere katılmış ve yaptığı paylaşımlarla büyük ilgi görmüştü. İstanbul Havalimanı’nda görüntülenen Erçel, sevgilisinin yanında olmamasıyla ilgili sorulara “Hakan yanımda değildi çünkü iş için gittim. Genellikle iş seyahatlerime benimle gelmiyor, daha çok tatillerde beraberiz.” yanıtını vermişti.

HAYRANLARINDAN TAM DESTEK

Kariyerinde senaryo yazarlığı ve başrol oyunculuğunu bir araya getiren Hande Erçel’e, hayranlarından ve sektörden tam destek geldi. Sosyal medyada binlerce beğeni ve tebrik mesajı alan güzel oyuncunun filmi şimdiden büyük merak konusu oldu.

Hande Erçel, bu projeyle birlikte sadece oyunculuk değil, yazarlık kariyerinde de önemli bir adım atarak yeteneklerini bir kez daha gözler önüne serecek.

KAYNAK:https://www.medyaradar.net/