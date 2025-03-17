SÜLEYMAN SOYLU’YA HAVALİMANINDA ŞOK: KEMERİNİ ÇIKARTTIRDILAR, GERGİN ANLAR YAŞANDI

Geçtiğimiz hafta dayısı Halit Reis’in vefatıyla sarsılan ve cenaze törenine katıldıktan sonra eşi Hamdiye Soylu ile Almanya’ya giden Süleyman Soylu, Stuttgart Havalimanı’nda beklenmedik bir muameleyle karşılaştı.

DAYISININ CENAZESİNE KATILDI, ALMANYA’YA GİTTİ

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde tedavi gören akrabasını ziyaret ettikten kısa süre sonra dayısını kaybeden Süleyman Soylu, cenazede taziyeleri kabul etti. Bafra’nın Darboğaz Mahallesi’nde son yolculuğuna uğurlanan Halit Reis’in cenazesi sonrası Soylu, eşiyle birlikte Almanya’ya hareket etti.

HAVALİMANINDA GERGİN ANLAR

Almanya’da Baden-Württemberg bölgesinde çeşitli etkinliklere katılan Soylu, dönüş yolunda Stuttgart Havalimanı’nda güvenlik kontrolünde sorun yaşadı. Odatv yazarı Hürrem Elmasçı’nın aktardığına göre, güvenlikten geçerken bir görevli, “Durur musunuz, üzerinizi arayacağım” diyerek Türkçe seslendi.

Dedektörden geçmiş olmasına rağmen üzerinin aranmasına razı olan Soylu, ardından bir başka görevlinin, yine Türkçe olarak “Kemerinizi çıkarın” demesi üzerine tepki gösterdi. “Neden kemerimi çıkarıyorum? Kim olduğum belli, üstüm de arandı” diyerek tepkisini dile getirdi.

KEMERİNİ ÇIKARIP GÖREVLİLERE FIRLATTI

Yaşanan diyalog sonrası gerginliğin daha fazla büyümemesi için kemerini çıkaran Süleyman Soylu, kemeri görevlinin arkasına doğru attı. Eşi Hamdiye Soylu ise “Bu da size hediyemiz olsun” diyerek olaya esprili bir yaklaşımda bulundu.

“GÖREVLİLERİN TÜRK OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI”

Olayla ilgili açıklamalarda bulunan Hürrem Elmasçı, güvenlik görevlilerinin Türk olduğunu belirterek, “Aynı uçakla döndük. Yaptığım görüşmeler sonucu bu iki kişinin Türk olduğunu ve kimliklerinin öğrenildiğini öğrendim” ifadelerini kullandı.

“KİŞİSEL HUSUMET Mİ, PLANLI TAVIR MI?”

Yaşanan olayın nedenine ilişkin farklı olasılıkları değerlendiren Elmasçı, kişisel husumet, planlı tahrik ya da Alman devletinin olası bir oyunu ihtimalleri üzerinde durduğunu belirtti.

“NEDENİ ORTAYA ÇIKACAK”

Yaşanan gerginlik sonrası gözler, olayın perde arkasına çevrildi. Elmasçı, “Kim oldukları öğrenildi, eninde sonunda gerçek ortaya çıkacaktır” diyerek olayın takipçisi olunacağını ifade etti.

SÜLEYMAN SOYLU’DAN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Olayın ardından Süleyman Soylu’nun ve yetkililerin konuya dair nasıl bir açıklama yapacağı merak konusu. Yaşanan bu olay, özellikle sosyal medyada ve kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

KAYNAK:https://www.medyaradar.net/