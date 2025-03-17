MANSUR YAVAŞ ve EKREM İMAMOĞLU’NDAN BİRLİK SİNYALİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara’da bir araya geldi. Görüşme, iki ismin arasında CHP’nin Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda rekabet olduğu iddialarıyla gündeme geldi.

Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Ekrem İmamoğlu, “Beraberiz. Partimizin bir yol haritası var. Partimizin alacağı her karara saygı duyuyoruz. Biz aynı yolun yol arkadaşıyız” dedi. Mansur Yavaş ise “Kimse birbirinin yedeği olmaz. ‘Ekrem Bey’in başına şu gelirse, o aday olmazsa şu aday olur’ gibi yaklaşımlar Ekrem Başkan’a da bana da terbiyesizliktir. Biz medeni insanlarız. Bir yol mutlaka bulunacak. Siyasi yol haritamızı biz üçlü toplantımızda (Özel-Yavaş-İmamoğlu buluşması) duyurduk. O günden bugüne benim farklı söylediğim hiçbir şey yok. Yol haritamız odur” ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş: “Kimse kimsenin yedeği olmaz.

Böyle adlandırılmak Ekrem Başkan’a karşı da bana karşı da terbiyesizliktir.

Biz medeni insanlarız, bir yol mutlaka bulunacak.”

İmamoğlu’nu makam katında karşılayan Mansur Yavaş, önseçim öncesi İmamoğlu’nun Ankara’da partililerle buluşacağını hatırlatarak, “Bu konuda ufak bir görüş ayrılığımız vardı, bunlar basına yansımıştı. Ben kişisel olarak katılmamın uygun olmayacağını düşündüm ama bu, her konuda ağzımızı açtığımızda, aramızda problem var gibi adlandırıldığı için en azından böyle bir görüntü vermek istedik. Bizler yol arkadaşıyız. Ben kendisine hem ziyaret için teşekkür ediyorum hem de eğilim yoklamasında başarılar diliyorum.” dedi.

CHP’deki Cumhurbaşkanlığı adaylığı belirleme süreciyle ilgili iki önemli isim, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu, farklı terminolojiler kullanarak aynı noktaya işaret ediyor: Parti içindeki güçlü bir aday belirlemek için bir yol haritası oluşturulmalı.

Yavaş’ın, “eğilim yoklaması” ifadesi parti tabanındaki eğilimlerin ne yönde olduğunun ölçülmesini tanımlarken, İmamoğlu’nun ise “ön seçim” vurgusu ile bu sürecin parti içindeki birliği ve ortak hareket etme ihtiyacını vurgulaması açısından önemli olduğunu göstermekte.

Bu fikir birliği, CHP’nin önümüzdeki seçimlere daha güçlü bir şekilde hazırlanabilmesi için bir umut ışığı yakıyor. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş kendi içlerinde birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmeleri, demokratik sürecin sağlıklı işlemesi açısından da önemli bir adım.