İran’dan ‘anlaşma yakın’ sinyali

ABD, Avrupa Birliği ve İran arasında 2015 Nükleer Anlaşması’nın canlandırmak için başlatılan müzakereler önemli bir aşamaya geldi. İran dün itibarıyla Avrupa Birliği’nin hazırladığı taslak teklife yanıtını sundu ve anlaşmanın yakın olduğu sinyalini verdi.

Öncesinde İran Dışişleri Bakanı Hossein Amirabdollahian, “ABD’nin gerçekçi bir yaklaşım ve esneklik göstermesi halinde” önümüzdeki birkaç gün içinde bir anlaşma sağlanabileceğini söyledi.

Çin’de açıklanan zayıf ekonomik veriler ile bu verileri takip eden sürpriz faiz indirimine ek olarak ABD verileri ile bu gelişme petrol fiyatlarının düşmesinde etkili oldu.

CIBC Private Wealth Management Kıdemli Enerji Uzmanı Rebecca Babin, İran ile nükleer anlaşma ihtimalinin güçlendiğine işaret ederek, “80 dolar seviyesini kayda değer bir destek olarak görüyorum ve alıcıların o seviyelerde ilgilenmeye başlayabileceklerini düşünüyorum” değerlendirmesini yaptı.