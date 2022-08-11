Merkez Bankası personeline dair olay iddia! ‘Göç başladı…’

Merkez Bankası’nın (MB) Ankara’dan İstanbul’a taşınma süreci başladı.

Milli Gazete’den Bünyamin Güler’in haberine göre; normal şartlarda Ataşehir’deki Finans Merkezi’ne taşınması planlanan MB, inşaatın devam etmesinden dolayı geçici olarak başka bir binada hizmet verecek. İnşaat bitmediği halde Ankara’dan taşınmayı başlatan MB yönetimi, önce Fenerbahçe’de geçici ofis tuttu. Ataşehir bölgesinde ev tutan personel ve ailesinden gelen tepkiler üzerine Fenerbahçe’nin dışında Ataşehir Ulugöl Plaza’da da ofis tuttuğu öğrenildi.

Kendi binasının inşaat işleri devam ederken neden taşınma kararı alındığı muallaklığını korurken, onlarca MB personeli ise önünü görememek ve plansızlıktan dolayı çareyi istifa etmekte buluyor.

GENÇ PERSONEL İSTİFA EDEREK YURTDIŞINA GİDİYOR

Taşınma işlemleri bitene kadar ücretli-ücretsiz izin haklarını kullanmak isteyen personelin hakları elinden alındığı belirtilirken, personelin ise işleyişteki problemlerden dolayı istifa etmeye başladığı öğrenildi.

Ankara’dan İstanbul’a taşınma işlemi sürecinde yaklaşık 100 kişinin istifa ettiği öğrenilirken, istifa edenlerin ise önceliklerinin yurtdışı olduğu öğrenildi. İstifa edenlerin daha çok 3-4 yıllık personel olması dikkat çekerken, emekliliğine az kalanların ise mecburiyetten çalışmaya devam edeceği ifade ediliyor. Gençlerin istifa ederek, yurtdışına göç etmesi ise “Mühendis ve doktorlardan sonra Merkez’de de beyin göçü başladı” yorumlarına neden oldu.