İnstagram Hesapları Kapatıldı

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Ünlü Oyuncular Kerem Bursin ve Burcu Biricik, bu sabah uyandıklarında büyük bir şok ile yaşadılar. İnstagram’da milyonlarca takipçisi bulunan oyuncuların hesapları kapatıldı.

Instagram’da 9 milyon takipçisi bulunan Kerem Bürsin’in hesabı donduruldu. Hayranları şaşkına döndü ve Twitter’dan soru yağmuruna tuttu.

Bunun üzerine Bürsin, açıklama yaptı, “Ne olduğunu bilmiyorum” dedi.

Yakışıklı oyuncu Instagram’dan yardım istediğini söyledi.

Bir şok da ünlü oyuncu Burcu Biricik yaşadı. 2.9 milyon takipçisi bulunan Biricik’in de hesabı kapatıldı.