HaberKonseyi

İnstagram Hesapları Kapatıldı

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
İnstagram Hesapları Kapatıldı
5 views
20 Ağustos 2021 - 13:35
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Ünlü Oyuncular Kerem Bursin ve Burcu Biricik, bu sabah uyandıklarında büyük bir şok ile yaşadılar. İnstagram’da milyonlarca takipçisi bulunan oyuncuların hesapları kapatıldı.

Instagram’da 9 milyon takipçisi bulunan Kerem Bürsin’in hesabı donduruldu. Hayranları şaşkına döndü ve Twitter’dan soru yağmuruna tuttu.

Bunun üzerine Bürsin, açıklama yaptı, “Ne olduğunu bilmiyorum” dedi.

Yakışıklı oyuncu Instagram’dan yardım istediğini söyledi.

Bir şok da ünlü oyuncu Burcu Biricik yaşadı. 2.9 milyon takipçisi bulunan Biricik’in de hesabı kapatıldı.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Binlerce Beğeni AldıBinlerce Beğeni Aldı
Ünlü Oyuncudan İmamoğlu’na İlginç TeklifÜnlü Oyuncudan İmamoğlu’na İlginç Teklif
Gülben Ergen Kendi Markasını HazırladıGülben Ergen Kendi Markasını Hazırladı
Necla Nazır’ın Evi BasıldıNecla Nazır’ın Evi Basıldı
Çok YoruldumÇok Yoruldum
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Serenay Ünlü Astroloğun Evinde Kaldı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Binlerce Beğeni Aldı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ünlü Oyuncudan İmamoğlu’na İlginç Teklif
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Atatürk Demeyen Tercümana Bir Daha İş Verilmeyecek
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Gülben Ergen Kendi Markasını Hazırladı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Necla Nazır’ın Evi Basıldı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Çok Yoruldum
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Taliban Sözcüsünden Flaş Türkiye Açıklaması
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ak Parti ile Fetö Arasında Çözüm Süreci mi Başladı ?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İnstagram Hesapları Kapatıldı
SON DAKİKA HABERLERİ
Serenay Ünlü Astroloğun Evinde KaldıAğustos 20, 2021-4:09 pm
Binlerce Beğeni AldıAğustos 20, 2021-3:09 pm
Ünlü Oyuncudan İmamoğlu’na İlginç TeklifAğustos 20, 2021-2:51 pm
Gülben Ergen Kendi Markasını HazırladıAğustos 20, 2021-2:28 pm
Necla Nazır’ın Evi BasıldıAğustos 20, 2021-2:18 pm
Çok YoruldumAğustos 20, 2021-2:11 pm
İnstagram Hesapları KapatıldıAğustos 20, 2021-1:35 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Kim inanır Çapa’da tıp okuduğuna!
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Korktuğu Başına Geldi
Ebru Gündeş Reza Zarrab’a Boşanma Davası Açtı
Korkunç Yangın
Pınar Deniz ile Yiğit Kirazcı Aşk Yaşıyor!
Musilaj Balıklarda Zehir Etkisi Yaratır Mı ?

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.