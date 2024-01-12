SKANDAL İDDİALARIN PERDE ARKASINDAKİ GERÇEKLERİ

– Hakkında iddia edilen büyük iddialar doğru mu?

– Siyaset makamlar için kirletiliyor mu?

– Yoksa Reyhan Hayırlıoğlu‘na birileri finansör mü oldu?

– Reyhan Hayırlıoğlu Başkan Kemal Çebi şantaj, iftiraları mı atıyor?

– Gerçek ne?

– Reyhan Hayırlıoğlu 5 yıldır neden sustu?

– Bu seçimler “ İktidar ve Muhalefet arasında büyük skandallar mı göreceğiz?

– Başka skandallar yolda mı?

“GERÇEKLERİ TAKİP EDİN “

– Bu arada Kemal Çebi medyanın Gazeteciler gününü tebrik ederken Tarafsızlık ilkesine sadık kalarak, doğru habercilik yapan gazetecilere teşekkür etmiş

– Sisi’den Dip Not; “Emin olun. Gerçekler için tarafsızlık ilkesine bu haberde sadık kalınacaktır. Bu haber şahsıma 5 ay önce geldiğinde şahsımın özel hayat ile ilgili haber yapmak istemediğini, etik bulmadığımı iletmiştim. Olay başka bir yöne gidince konuyla ilgili haber yapmaya gerek duydum.”

CHP’DE YASAK AŞK İDDİALARI ORTALIĞI KARIŞTIRDI.

– CHP‘de Ekrem İmamoğlu‘nun başkan adaylarını belirlemesi kulislerde tepki görürken, genel başkan Özgür Özel pasif bir lider haline

getirirken İmamoğlu‘nun kaybetme riskine karşı belediye başkan adaylarını bizzat kendisi belirlerken erken kurultay için elinde joker güçler mi olsun istiyor?

– Şimdi neden bu konuya Ekrem İmamoğlu’ndan girdim?

– Merak ettiniz değil mi?

– Sabredin.

– Çünkü Ekrem İmamoğlu küçükçekmece belediye başkanı Kemal Çebi skandalında dost kazığı atmış olabilir mi?

– Ya ne ilginç bir bakış acısıyla size bu haberi sunuyorum.

– Eminim şimdi Başkan Çebi bile ya Seyhan Soylu ne demek istedi? diyordur.

– Bekle Başkan, sabret.

– Küçükçekmece Belediyesi‘nde hizmetlerini ilçe halkından önce Büyükşehir Belediye Başkanın eski Beylikdüzü yol arkadaşın ve Babam dediği Kemal Kılıçdaroğlu ‘bu dahi bir kalemde makam için harcayan Ekrem İmamoğlu seni mi harcamayacak?

– Onun Küçükçekmece için ön görüşme yaptığı kişiyi de patlatacağım bekle.

– 5 yıldır rafta bekleyen skandal şimdi adamların açıklanmasına 2 gün kala neden patladı.

– Ak Parti mi? Start verdi bu skandalın ortaya çıkmasını.

– Çok yanılırsın Başkan.

– Ak partili değilim.

– Sizde bilirsiniz ben Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan‘ın ülkesine çok büyük katkıları takdir eden muhalif biriyim. Ama gerçek ulusalcı biriyim.

– Öyle Atatürk‘ün 6 okunun ilke ve inkılaplarını hiçe sayan bir partinin de elle tutulacak bir tarafı Ekrem İmamoğlu yüzünden kalmadı.

Ve bu konuda en çok dili yanan parti Ak Partidir.

– Pensilvanya’dan start mı verildi?

– Çünkü bu oltayı patlayanlar eski Taraf ve Zamancılar.

– Yani Ak Partinin en çok muzdarip olduğu kardinal ve adamlarının patlattığı bir skandal.

– Ya Kemal bey;

– Önce bir şapkanı önüne koy

– Kemal Kılıçdaroğlu CHP’nin en azından oyunu %26 ‘da tutmayı başarıyordu.

– Sayın Erdoğan her ne kadar Kılıçdaroğlu‘nu rakip olarak görmese de Kemal Kılıçdaroğlu çok başarılıydı çünkü Erdoğan sağ olduğu sürece o makamın patronudur, başka bir alternatif yok.

– Şimdi bu skandalın adresini iyi düşün ve beni takip ediniz. Ediniz ki sizin bilmediğiniz gerçekleri öğrenin..