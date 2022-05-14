Rusya’dan flaş Finlandiya kararı! Elektrik tedariki askıya alındı…

Rusya NATO’ya başvurma kararı arifesindeki Finlandiya ve İsveç’i defalarca kez uyarmış ve üye olmaları halinde Rusya’nın kendi önlemlerini alacağını duyurmuştu.

Finlandiya ve İsveç’ten peş peşe gelen açıklamalar sonrası Rusya ilk adımı attı. Finlandiya yetkilileri Rusya’nın Finlandiya’ya Elektrik tedarikini askıya aldığını duyurdu.

ÖDEMELER GEREKÇE GÖSTERİLDİ

BBC’de yer alan habere göre Rus enerji tedarikçisi RAO Nordic, ödemelerle ilgili sorunları gerekçe göstererek Finlandiya’ya elektrik dağıtımını bugünden itibaren askıya alınacağını duyurdu. Şirket, önceki teslimatlar için ödeme yapılmadığını iddia etti.

FİNLANDİYA: ALTERNATİF HAZIR

Finlandiyalı şebeke operatörü Fingri Rusya’nın ülke elektriğinin yalnızca küçük bir yüzdesini sağladığını ve alternatif kaynaklardan faydalanılacağını açıkladı.

Fingrid , Finlandiya’nın elektriğinin yalnızca %10’u Rusya’dan sağlandığı için, kapatma nedeniyle elektrik kesintisi beklemediğini de duyurdu.

Fingrid’in güç sistemi operasyonlarından sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Reima Paivinen, “Rusya’dan elektrik ithalatının kesilmesi, İsveç’ten daha fazla elektrik ithal ederek ve Finlandiya’da daha fazla elektrik üretilerek telafi edilecektir” dedi.

FİNLANDİYA VE İSVEÇ’TEN PEŞ PEŞE AÇIKLAMALAR

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto ve Başbakanı Sanna Marin iki gün önce yaptıkları ortak açıklama ile NATO üyeliğine başvurmaktan yana olduklarını duyurmuştu.

Yapılan ortak açıklamada, “NATO üyeliği Finlandiya’nın güvenliğini ve tüm savunma ittifakını güçlendirecektir. Finlandiya, gecikmeden NATO üyeliğine başvurmalıdır. Bu kararın alınması için gereken ulusal adımların önümüzdeki birkaç gün içinde hızla atılacağını umuyoruz” ifadeleri kullanılırken NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ise Finlandiya’nın başvuru yapması durumunda katılım sürecinin ‘sorunsuz ve hızlı’ olacağını duyurdu.

Finlandiya’nın açıklaması ile NATO katılım başvurusuna kesin gözü ile bakılırken dün benzer bir açıklama da İsveç’ten geldi. NATO ile ilgili yayınlanan raporda “İsveç’in NATO üyeliği askeri çatışma eşiğini yükseltecek ve bu nedenle kuzey Avrupa’da caydırıcı bir etkiye sahip olacaktır.” ifadeleri yer aldı.

Finlandiya AB ülkeleri içinde Rusya ile en uzun sınıra sahip (1.340 kilometre)

“ÜLKENİZİ YOK EDERİZ” DİYE TEHDİT ETMİŞTİ

Halihazırda Ukrayna’nın NATO üyeliğine karşı çıkan Rusya için AB ülkeleri içinde Rusya ile en uzun sınıra sahip olan Finlandiya’nın üyeliği olabilecek en kötü senaryolardan birisi.

Rusya son aylarda Finlandiya’ya tehdit boyutuna varan uyarılarda bulunmuştu. Rus milletvekili Vladimir Dzhabarov, Finlandiya’nın NATO’ya katılmasının ‘korkunç bir trajedi’ olacağını belirterek ‘Finlandiya bu hamlesi ile ülkelerinin yok edilmesini güvence altına alır’ demişti.

RUSYA NÜKLEER KUVVETLERİNİ BALTIK’TA KONUŞLANDIRACAK MI?

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Alexander Grushko gazetecilere yaptığı açıklamada, Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliğine ilişkin değerlendirmede bulundu. Rusya’nın nükleer kuvvetlerini Baltık’ta konuşlandırıp konuşlandıramayacağı sorusuna yanıt veren Grushko “Bu konu hakkında konuşmak için çok erken” dedi. Grushko, “Özellikle Jens Stoltenberg (NATO Genel Sekreteri), nükleer silahların Rusya sınırlarına daha yakın noktaya transfer edilebileceğini söyledi. Polonyalı liderler bunu kabul etmeye hazır olduklarını söyledi. Bu ifadeler uygulamaya geçerse elbette yeterli ihtiyati tedbirler alarak buna yanıt vermek gerekecektir” ifadelerini kullandı.

FİNLANDİYA ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ZAYIFLAYACAK

Finlandiya’nın NATO’ya katılması durumunda askeri güvenliğinin önemli ölçüde zayıflayacağını söyleyen Grushko, “Ülkenin cumhurbaşkanı ve başbakanı, Finlandiya Parlamentosu’na yaptıkları konuşmada NATO üyeliğinin hem Finlandiya’nın hem de NATO’nun güvenliğini güçlendireceğini belirtti. Sonucun tam tersi olacağı aklı başında herkes için açıktır. Finlandiya önemli ölçüde zayıflayacak” ifadelerini kullandı.

“Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya katılımı stratejik bir değişikliktir” diyen Grushko, bu değişikliğin NATO’nun genişlemesinin bir sonucu olarak ortaya çıkabilecek yeni güç yapılanmasının sonuçlarının ayrıntılı bir analizinin yanı sıra siyasi bir tepkiye de yol açacağını kaydetti.