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Ukrayna savaşında son durum: Ve korkulan oldu… Putin emri verdi! Görüntüler dünyayı ayağa kaldırdı

Ukrayna savaşında son durum: Ve korkulan oldu… Putin emri verdi! Görüntüler dünyayı ayağa kaldırdı
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15 Aralık 2022 - 15:32
Ukrayna savaşında son durum: Ve korkulan oldu... Putin emri verdi Görüntüler dünyayı ayağa kaldırdı

Dünyanın gözü kulağı 24 Şubat’tan beri Ukrayna’dan gelen haberlerde… ABD’nin Patriot adımı sonrası harekete geçen Rusya dünyanın gündemine birinci sıradan giriş yapan bir adım attı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in emri ile başlayan savaş son sürat devam ediyor.

Savaşın ilk günlerinden itibaren Kiev’i hedef alan ancak haftalarca süren kuşatmaya rağmen kenti düşüremeyen Rusya hedefini doğuya çevirmişti.

Burada bir süredir savunma pozisyonunda olan Rusların Herson’dan çekilmesi ile savaş yeni bir evreye girerken Putin’den flaş bir hamle geldi.

 

Ukrayna savaşında son durum: Ve korkulan oldu... Putin emri verdi Görüntüler dünyayı ayağa kaldırdı

 

Rus lider, ABD ve İngiltere’yi vurabilecek kapasiteye sahip Yars füzesinin aktif edilmesi emrini verdi.

İngiliz Daily Mail gazetesi bu gelişmeyi ‘nükleer tehdit’ yorumu ile okurlarına sunarken bölgeden gelen görüntüler dünyayı alarma geçirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan görüntülerde roketin Kaluga bölgesindeki bir siloya kurulduğu anlar yer aldı.

İngiliz basını füzenin menzilinin 12 bin kilometre olduğunu yazdı.

 

Ukrayna savaşında son durum: Ve korkulan oldu... Putin emri verdi Görüntüler dünyayı ayağa kaldırdı

 

Rus gazetesi Komsomolskaya Pravda, ise füzenin Hiroşima’yı yok eden Amerikan bombasından 12 kat daha kuvvetli olduğunu bildirdi.

Siloya nakledilerek operasyonel konuma gelen füzenin Rusya’nın 17 Aralık’taki yıllık Stratejik Füze Kuvvetleri Günü için hazırlandığı belirtiliyor.

LAVROV NÜKLEER ŞARTI AÇIKLADI

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, geçtiğimiz günlerde Moskova’nın hangi şartta nükleer silah kullanacağını dünyaya ilan etmişti.

Lavrov , Rusya’nın ilhak edilen Ukrayna topraklarını savunmak için nükleer silah kullanmaya hazır olacağını açıklamıştı.

 

Ukrayna savaşında son durum: Ve korkulan oldu... Putin emri verdi Görüntüler dünyayı ayağa kaldırdı

 

Benzer bir uyarı Rusya Güvenlik Konseyi (SB) Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev’den de gelmişti.

BATI’YA NÜKLEER GÖZDAĞI

Medvedev, ‘Batı’nın ve genel olarak tüm NATO ülkelerinin Rusya’nın kendi yolunu seçtiğini anlaması gerekiyor’ sözleri ile Batı’ya gözdağı da vermişti.

Medvedev, ‘Rusya’ya katılan toprakları korumak için nükleer dahil her silah kullanılabilir’ demişti.

Amerikan CNN televizyonu, Pentagon ve ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan üç kaynağın Ukrayna’ya Patriot yollanacağını teyit ettiğini bildirmişti.

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