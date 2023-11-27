İnan Kıraç’ın evlatlıktan reddettiği İpek Kıraç aşkı DJ Sezer Uysal’da buldu

İnan Kıraç’ın, 2.9 milyar dolarlık servetiyle Türkiye’nin en zenginleri listesinde 5. sırada yer alan kızı İpek Kıraç’ı evlatlıktan reddettiği konuşulurken ortaya çıkan görüntüler gündeme oturdu. Gönlünü DJ Sezer Uysal’a kaptıran İnan Kıraç’a babasından ne tepki geleceği merak konusu oldu.

İpek Kıraç… Suna-İnan Kıraç’ın evlatlığı… Türkiye’nin en zengin 5. insanı… Babasıyla miras yüzünden kavgalı…

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Ancak O, derdi bıraktı. Gönlünü, DJ Sezer Uysal’a kaptırdı. Sevgilisiyle ABD’ye yol aldı. Bir malikanede parti yaptı.

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Takvim’in haberine göre çiftin sarmaş-dolaş fotoğrafı da aşkı kanıtladı. Gözler, kızını evlatlıktan reddeden İnan Kıraç’a odaklandı.

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KALBİNİ ÇALDI Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi İpek Kıraç, 1984’de dünyaya geldi. Ailesini hiç bilmedi. Çünkü Çocuk Esirgeme Kurumu’na terk edildi. Ve bir gün Türkiye’nin hatta dünyanın sayılı zenginlerinden olan Suna -İnan Kıraç çifti çocuk esirgemeye gitti. Bu ziyaret İpek Kıraç’ın hayatını değiştirdi. Çünkü Kıraç çifti tarafından evlat edinildi.

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İpek Kıraç, 2002’de Koç Lisesi’ni, 2007’de ise Brown Üniversitesi Biyoloji Bölümü’nü bitirdi. 2.9 milyar dolarlık servetiyle bugün Türkiye’nin 5’inci zenginiydi.

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İş kadını bir süre önce de babası İnan Kıraç’la miras kavgasıyla gündeme geldi. İnan Kıraç, üvey kızını mal kaçırmakla suçlayıp mahkemeye verdi.

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Kıraç, tüm varlığına el koymak istediği gerekçesiyle İpek Kıraç’ı evlatlıktan reddetti. İpek Kıraç ise kuracağı vakıf aracılıyla mirasını eğitime muhtaç çocuklara bağışlayacağını söyledi.

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İşte film gibi bir hayatın kahramanı olan İpek Kıraç bu kez film gibi bir aşk hikayesiyle gündeme geldi. Ünlü iş kadınının DJ Sezer Uysal ile yeni bir aşka yelken açtığı öğrenildi. Hatta ikili Kıraç’a ait olduğu belirtilen özel jetle ABD’nin Vermont Eyaleti’ne gitti.

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Burada arkadaşlarıyla bir araya geldi. Bir orman malikanesinde aralarında ünlü DJ Mahmut Orhan’ın da bulunduğu arkadaşlarıyla vakit geçirdi. Yemekte çekilen bir fotoğraf karesi ise aşkı belgeledi. Sezer Uysal’ın Kıraç’a sarıldığı kare aşkın kanıtı gibiydi.

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MİRAS KAVGASI İş adamı İnan Kıraç, Koç Holding kurucusu Vehbi Koç’un kızı olan eşi Suna Kıraç’ı 15 Eylül 2020’de kaybetti. Suna Kıraç, vasiyetinde Temel Ticaret Yatırım A.Ş. hisselerini kızı İpek’e verdi.

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Ancak İnan Kıraç bunu kabul etmedi. Kızına miras davası açtı. İpek Kıraç babası İnan Kıraç’a karşı dava açtı. İnan Kıraç’ın mal kaçıran ve halen kaçırmakta bir konumda olduğunu iddia etti.

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Babasının mal varlıklarına el konulmasını talep etti. Bunun üzerine İnan Kıraç, İpek Kıraç’ı evlatlıktan reddettiğini açıkladı. Evlatlıktan ret gerekçesi tüm varlığına el koymak istediği olarak gösterildi.

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