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Ünlü Çiften Mutlu Haber Geldi

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Ünlü Çiften Mutlu Haber Geldi
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03 Nisan 2021 - 9:39
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Meslektaşı Halit Ergenç ile evli olan ünlü oyuncu Bergüzar Korel, kişisel sosyal medya hesabından üçüncü çocuğuna hamile olduğunu duyurdu.

Son üç yıldır ekranlardan uzak olan ünlü oyuncu Bergüzar Korel, ‘Kanlı Yayın’ isimli yeni dizisinde’ Neslihan’ karakterine hayat verecekti. Bir genç kızın ölümüyle başlayan dizinin 10 bölüm süreceği konuşuluyordu, çalışmalara da başlanmıştı hatta…

Ancak Bergüzar Korel, dizisini erteledi. Çünkü hamile!

Geçen yıl mart ayında ikinci çocuğu Han’ı kucağına alan Bergüzar Korel, üçüncü bebeğini bekliyor.

HAMİLE OLDUĞUMU ÖĞRENDİM

Instagram hesabından hamile olduğunu duyuran Korel, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Ekranlardan uzak kaldığım 3 yılın ardından, beni çok heyecanlandıran, kreatif tarafında olduğum ve aylardır çok kıymetli bir ekiple hazırlandığımız ‘Kanlı Yayın’ adlı dizimiz için sete çıkmaya hazırlanırken bizi çok şaşırtan bir sürpriz ile karşılaşarak hamile olduğumu öğrendim.

Hamile olmam projeye devam etmeme engel değilken, artan vakalar yüzünden çekimlerimizi ileri bir tarihe attığımızda maalesef fiziksel değişimim karaktere ve projemize uygun olmayacağı için aylardır üzerine çalıştığımız işimizi erteleme kararı almak zorunda kaldık.

Bir yandan minik bebeğimiz, bir yandan çok kıymetli insanlar ile büyük bir emek vererek üzerine çalıştığımız bu projeye veda etmek… Benim için hiç kolay değil…

Tüm bu süreçte harika insanlarla çalıştım. Yönetmenimiz Can Ulkay, senaristimiz Selim Erkul, yapımcımız Ahmet Kayımtu ve Julia Berköz, yapım şirketimiz Saran Studios…

Çok şey öğrendiğim ve harika bir yaratım süreci geçirdiğim tüm ekip arkadaşlarım hepinize çok teşekkür ederim. Dileğim sağlıklı günlerde tekrar kesişsin yollarımız.”

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