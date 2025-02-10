İMRALI HEYETİ, ERBİL’DE MESUT BARZANİ İLE GÖRÜŞECEK

Türkiye’de siyasi dengeleri etkileyebilecek önemli bir gelişme yaşanıyor. DEM Parti’nin, İmralı’da terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşen heyeti, temaslarına Irak’ta devam ediyor. Heyet, 16 Şubat Pazar günü Erbil’de Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani ile kritik bir görüşme gerçekleştirecek.

PKK’YA SİLAH BIRAKMA ÇAĞRISI GÜNDEMDE

Öcalan’ın önümüzdeki günlerde PKK’ya silah bırakma çağrısı yapabileceğine dair kulis bilgileri konuşulurken, DEM heyetinin Irak’taki bu ziyareti dikkat çekiyor. Heyet, daha önce Türkiye’de TBMM ve sivil toplum kuruluşlarıyla görüşmeler gerçekleştirmişti. Şimdi ise bölgesel aktörlerle görüşerek süreci değerlendirmeye devam ediyor.

BARZANİ’NİN PKK’YA KARŞI TUTUMU

Mesut Barzani, geçmişte PKK’nın Suriye’deki varlığına tepki göstermiş ve örgütün bölgedeki varlığını “büyük bir sorun” olarak tanımlamıştı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın “PKK ile Kürt halkını bir tutamayız” sözlerine destek veren Barzani, terör örgütünün bölgedeki faaliyetlerine mesafeli yaklaşan liderlerden biri olarak biliniyor.

BÖLGEDE YENİ DENGELER Mİ OLUŞUYOR?

DEM heyetinin Erbil ziyareti, Türkiye’nin terörle mücadele politikası ve bölgesel dinamikler açısından kritik bir adım olarak değerlendiriliyor. Görüşmenin, PKK’nın silah bırakma sürecine etkisi olup olmayacağı ve Barzani’nin bu konudaki tavrı, önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

Kaynak:https://www.ensonhaber.com/