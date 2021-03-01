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İmamoğlu’ndan Bahçeli’nin Sözlerine Yanıt

İmamoğlu’ndan Bahçeli’nin Sözlerine Yanıt
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19 Ekim 2021 - 16:48

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin sözlerine yanıt verdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin bugün düzenlenen grup toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu yurt gezileri üzerinden hedef almıştı.

Bahçeli, “Görev sahası İstanbul’la sınırlı olan bu belediye başkanı nereye varmak istemektedir? Yunanistan ziyaretine neden ihtiyaç duymuştur. Birbirine güvenmeyen bir ittifaka bu millet güvenir mi?” ifadelerini kullanmıştı.

İmamoğlu’ndan Bahçeli’ye yanıt geldi.

NKolay İstanbul Maratonu’nun basın toplantısında Cumhuriyet.com.tr muhabirinin Bahçeli’nin sözleriyle ilgili sorusunu yanıtlayan İmamoğlu, şunları söyledi:

“Söylediklerinden şimdi haberim oldu. Beni ne kadar seviyormuş Bahçeli. Sürekli benim yaptıklarımı takip ediyor demek ki.”

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