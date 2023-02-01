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Zararsız dövme

Zararsız dövme
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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16 Ekim 2023 - 17:57

Son dönemlerde Z kuşağının en büyük hobilerinden biri vücutlarına yapılan dövme çeşitleri. Bu konuda uzun yıllardır Ankara’da popüler olan Şenay Çağlayan, yoğun bir ilgiden dolayı İstanbul’a yerleşmeye karar verdi. Instagram üzerinden yoğun talep alan Çağlayan, “Dövmenin belirli tarzları vardır. Ben çizgisel ve minimal tarzlarda dövmeler yapıyorum. Bu da özellikle hiç dövmesi olmayan insanlar tarafından çok büyük ilgi görüyor. Çünkü hem acısı diğer dövme tarzlarına kıyasla daha az, hem de daha sade ve minimal oldukları için ilgi gören tarzların başında geliyor. İstanbul’da birçok ünlüye de dövme yapan Şenay, Hadise, Serenay Sarıkaya, Melisa Aslı Pamuk gibi birçok ünlü isme de dövme yaptı.”

 

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