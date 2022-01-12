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Cemaatçiler Enes Kara’nın Arkadaşlarını Tehdit Etti

Cemaatçiler Enes Kara’nın Arkadaşlarını Tehdit Etti
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12 Ocak 2022 - 15:26

Cemaatçiler Enes Kara’nın Arkadaşlarını Tehdit Etti

Gazeteci Mustafa Hoş, Enes Kara’nın ölümünü haberleştiren ve “Cemaat baskısı” manşetini kullanan yerel gazetenin tehdit edildiğini duyurdu.

Cemaatçiler Enes Kara'nın Arkadaşlarını Tehdit Etti

 

 

Hoş, ayrıca cemaatçilerin tıp fakültesinde eylem yapan öğrencilere de baskı yaptığını dile getirdi.

“Enes Kara’nın ölümünü “cemaat baskısı” başlığı ile duyuran yerel günışığı gazete/sitesi tehdit ediliyor. haberi yapan faik akgün’ü arayan tarikatçılar başlığı değiştirmesini isteyip tehdit ettiler. ayrıca cemaatçiler tıp fakültesinde eylem yapan öğrencilere de baskı yapıyorlar..

gencecik bir çocuğun ölümüne neden oldular hala insanları tehdit edebiliyorlar. bu pervasızlık ve cüret akp kadar bu gün enes’in ölümünü ısrarla görmeyen siyasetçiler sayesindedir. bütün tehditlere rağmen haberi değiştirmeyen meslektaşlarımı kutluyorum”

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