İMAMOĞLU’NA MAHKEMEDEN HEM BERAAT HEM CEZA

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, eski İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Akın Gürlek’e yönelik açıklamaları nedeniyle yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, İmamoğlu’na iki farklı sonuç açıkladı: “Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme” suçlamasından beraat kararı verilirken, “kamu görevlisine hakaret” ve “tehdit” suçlarından ise toplam 1 yıl 8 ay hapis cezasına hükmedildi.

Silivri’deki cezaevi karşısında bulunan duruşma salonunda gerçekleşen davada, yoğun güvenlik önlemleri alındı. İmamoğlu duruşma sırasında savcıyla yaşadığı kısa tartışmayla ve “Savcıya bakmak yasak mı?” şeklindeki çıkışıyla dikkat çekti. Salonun dolup taştığı ve destekçilerin sloganlarla İmamoğlu’na moral verdiği görüldü. Duruşma sonunda mahkemenin açıkladığı karar, hem İmamoğlu hem de kamuoyu tarafından yakından takip edildi.

Mahkeme kararında, “hedef gösterme” suçlamasının düşmesine rağmen, “hakaret” ve “tehdit” suçlarından verilen toplam 1 yıl 8 ay hapis cezasının siyasi yasak riskini de beraberinde getirdiği vurgulandı. Eğer bu ceza üst mahkemelerce onanırsa, Ekrem İmamoğlu siyasi yasaklı hale gelebilir ve görevini sürdürmesi mümkün olmayabilir. İmamoğlu’nun avukatları ise karar sonrası hemen itiraz edeceklerini ve hukuki sürecin devam edeceğini açıkladı.

Son dönemde hakkında açılan davalar ve verilen cezalar ile gündeme gelen Ekrem İmamoğlu, bu kararla birlikte yeniden Türkiye’nin siyasi gündemine oturdu. Özellikle yaklaşan seçimler öncesinde verilen bu karar, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Siyasi çevreler ve vatandaşlar, İmamoğlu’nun siyasi geleceğinin nasıl şekilleneceğini merakla bekliyor.