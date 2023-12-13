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Gazoz fabrikası’nda facia: Kimyasal madde dolu kazana düşen 2 işçi yaşamını yitirdi

Gazoz fabrikası’nda facia: Kimyasal madde dolu kazana düşen 2 işçi yaşamını yitirdi
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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13 Aralık 2023 - 13:24
Niğde’de bulunan gazoz fabrikasında, içinde kimyasal madde bulunan kazana düşen iki işçi yaşamını yitirdi, bir işçi tedavi altında.

Niğde’de gazoz fabrikasında yaşanan faciada iki işçi hayatını kaybetti. Niğde Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir gazoz fabrikasında üç işçi, kazan temizliği yaptığı sırada, kimyasal madde dolu tankın için düştü.

Gazoz Fabrikasına çağırılan sağlık ve itfaiye ekipleri işçileri kazandan çıkardı ama iki işçi için artık yapılabilecek bir şey kalmamıştı. Ambulansla hastaneye götürülen işçilerden Durmuş Cebenay ve Ufuk Kılıçarslan kurtarılamadı. Yaralanan işçilerden Faruk Sert’in ise durumunun ağır olduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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